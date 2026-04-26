Milan-Juventus KEY

Il big match tra Milan e Juventus non ha regalato le emozioni sperate, ma ha permesso ai rossoneri di compiere un passo importante verso la Champions.

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A San Siro, lo 0-0 maturato nei 90’ ha infatti consentito a Maignan e compagni di salire a 67 punti, portandosi a sole due lunghezze dal Napoli secondo e mantenendo al contempo tre punti di vantaggio sugli avversari di serata, che sentono invece la pressione del Como e della Roma, entrambe appaiate a quota 61. Pari e patta ma per 2-2 anche tra Torino e Inter, con i nerazzurri ora a un solo passo dal 21o Scudetto.