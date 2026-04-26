  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Milan-Juventus finisce 0-0

Swisstxt

26.4.2026 - 22:48

Milan-Juventus
Milan-Juventus
KEY

Il big match tra Milan e Juventus non ha regalato le emozioni sperate, ma ha permesso ai rossoneri di compiere un passo importante verso la Champions.

SwissTXT

26.04.2026, 22:48

A San Siro, lo 0-0 maturato nei 90’ ha infatti consentito a Maignan e compagni di salire a 67 punti, portandosi a sole due lunghezze dal Napoli secondo e mantenendo al contempo tre punti di vantaggio sugli avversari di serata, che sentono invece la pressione del Como e della Roma, entrambe appaiate a quota 61. Pari e patta ma per 2-2 anche tra Torino e Inter, con i nerazzurri ora a un solo passo dal 21o Scudetto.

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Ecco alcuni fatti curiosi avvenuti a lato del tentato attentato alla cena di gala a Washington
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio

Video correlati

Servette – Winterthur 5:3

Servette – Winterthur 5:3

Super League | 34° turno | stagione 25/26

26.04.2026

YB – San Gallo 1:2

YB – San Gallo 1:2

Super League | 34° turno | stagione 25/26

26.04.2026

Stade-Lausanne – Yverdon 0:3

Stade-Lausanne – Yverdon 0:3

Challenge League | 32° turno | stagione 25/26

26.04.2026

Servette – Winterthur 5:3

Servette – Winterthur 5:3

YB – San Gallo 1:2

YB – San Gallo 1:2

Stade-Lausanne – Yverdon 0:3

Stade-Lausanne – Yverdon 0:3

Più video

Altre notizie

Challenge League. L'ACB sconfitto a Neuchatel, la salvezza è lontana 6 lunghezze

Challenge LeagueL'ACB sconfitto a Neuchatel, la salvezza è lontana 6 lunghezze

Super League. La festa del Thun è rimandata, il San Gallo vince a Berna

Super LeagueLa festa del Thun è rimandata, il San Gallo vince a Berna

Calcio inglese. La finale di FA Cup si giocherà tra City e Chelsea

Calcio ingleseLa finale di FA Cup si giocherà tra City e Chelsea