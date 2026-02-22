Imago

Il Milan è stato battuto 1-0 dal Parma e ha così interrotto la striscia di imbattibilità in campionato che durava dalla seconda giornata.

SwissTXT Swisstxt

La rete di Troilo all'80', dopo una partita in cui i rossoneri hanno concesso poco o nulla, colpendo anche un palo con Leao, rischia di compromettere definitivamente le ambizioni di scudetto della squadra di Allegri, distante ora 10 punti dall'Inter in vetta.

È stato sconfitto anche il Napoli, rimontato e battuto 2-1 dall'Atalanta. I bergamaschi rientrano così nel folto gruppo in lotta per un posto in Champions League.