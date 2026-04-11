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Calcio Milan ko, Juve a -3

Swisstxt

11.4.2026 - 22:49

Allegri
Allegri
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La corsa per la Champions si fa sempre più combattuta in Serie A.

SwissTXT

11.04.2026, 22:49

Con un clamoroso tonfo, il Milan è stato battuto 3-0 in casa dall'Udinese e così rischia di finire invischiato nella lotta al quarto posto. A San Siro i rossoneri si sono mostrati poco concreti e hanno subito due reti già nel primo tempo (autogol di Bartesaghi ed Ekkelenkamp), con Atta che ha chiuso i conti nella ripresa. Modric e soci si vedono avvicinare a -3 dalla Juventus, dal canto sua vittoriosa sul campo dell'Atalanta 1-0. In un match di sofferenza, per i bianconeri è stato decisivo Boga.

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