Allegri KEY

La corsa per la Champions si fa sempre più combattuta in Serie A.

SwissTXT Swisstxt

Con un clamoroso tonfo, il Milan è stato battuto 3-0 in casa dall'Udinese e così rischia di finire invischiato nella lotta al quarto posto. A San Siro i rossoneri si sono mostrati poco concreti e hanno subito due reti già nel primo tempo (autogol di Bartesaghi ed Ekkelenkamp), con Atta che ha chiuso i conti nella ripresa. Modric e soci si vedono avvicinare a -3 dalla Juventus, dal canto sua vittoriosa sul campo dell'Atalanta 1-0. In un match di sofferenza, per i bianconeri è stato decisivo Boga.