Durante i Mondiali di calcio sarebbero state rivolte ben due minacce di morte concrete contro la stella argentina Lionel Messi. È quanto emerge, secondo quanto riportato dai media, da un rapporto della polizia statunitense trapelato.

L'Argentina e Lionel Messi sono stati fermati ai Mondiali solo in finale.

È trapelato un rapporto dell'FBI

È trapelato un rapporto dell'FBI Lionel Messi minacciato di morte durante i Mondiali

Come riporta, tra gli altri, il portale spagnolo «Marca», da un rapporto dell'FBI emerge che durante i Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti sono state rivolte minacce di morte a Lionel Messi.

Si tratterebbe di due casi specifici.

Sembra infatti che, prima della partita del girone dell'Argentina contro la Giordania, disputata il 27 giugno, sia pervenuta una telefonata all'aeroporto di Dallas.

Secondo «Marca», un uomo, insieme a due complici, avrebbe minacciato di assaltare lo stadio con bombe artigianali e un fucile AR-15. Il chiamante avrebbe espressamente dichiarato di voler uccidere Messi.

Poco più di una settimana dopo, alla vigilia degli ottavi di finale contro l'Egitto, un sospettato avrebbe minacciato sui social media di uccidere Messi «con quattro bombe attaccate al mio corpo».

Inoltre, dagli atti emerge che, durante la partita, un chiamante avrebbe affermato di aver nascosto tre bombe nei cestini della spazzatura presenti in tribuna.

Le ricerche condotte con i cani da fiuto, immediatamente entrati in azione, non hanno però portato ad alcun risultato.