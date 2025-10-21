  1. Clienti privati
Prima volta in 86 anni La favola ha il suo lieto fine, il Mjällby è campione di Svezia

Swisstxt

21.10.2025 - 09:08

Primo trionfo in 86 anni di storia
Primo trionfo in 86 anni di storia
Imago

A volte il calcio è ancora capace di raccontare storie sorprendenti e da un certo punto di vista anche romantiche, la cui trama non è dettata da budget e ingaggi stratosferici.

SwissTXT

21.10.2025, 09:08

21.10.2025, 09:13

Oggi a stupire tutti è il Mjällby, che vincendo ieri sera 2-0 a Goeteborg si è laureato campione di Svezia per la prima volta nei suoi 86 anni di storia dopo aver dominato la stagione.

L'impresa compiuta è incredibile perché realizzata da un club di un villaggio di 800 persone, il quale ha a disposizione un budget modesto e di gran lunga inferiore a quello di società blasonate quali, ad esempio, il Malmoe.

