Primo trionfo in 86 anni di storia

A volte il calcio è ancora capace di raccontare storie sorprendenti e da un certo punto di vista anche romantiche, la cui trama non è dettata da budget e ingaggi stratosferici.

Oggi a stupire tutti è il Mjällby, che vincendo ieri sera 2-0 a Goeteborg si è laureato campione di Svezia per la prima volta nei suoi 86 anni di storia dopo aver dominato la stagione.

L'impresa compiuta è incredibile perché realizzata da un club di un villaggio di 800 persone, il quale ha a disposizione un budget modesto e di gran lunga inferiore a quello di società blasonate quali, ad esempio, il Malmoe.