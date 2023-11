Miretti, Chiesa e McKennie Imago

Per rimanere in scia all'Inter, alla Juve è bastato fare il compitino a Firenze.

Nonostante una prestazione non eccezionale, la Vecchia Signora hanno sconfitto la Viola per 1-0 grazie al primo gol in bianconero di Miretti. Tre punti conquistati anche dalla Roma, capace di rimontare e battere 2-1 nel finale il Lecce.

Swisstxt