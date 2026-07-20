Una traiettoria inspiegabile, una vogata diventata virale, una rissa tra giornalisti e un infortunio grottesco: sono alcune delle storie più curiose del Mondiale 2026, conclusosi domenica con la vittoria della Spagna.

Il mistero irrisolto

Si giocano i minuti di recupero del primo tempo del quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia. Sul rinvio del portiere norvegese Orjan Nyland, il pallone si alza in aria, ma cambia improvvisamente traiettoria e ricade tra i piedi del centrocampista inglese Elliot Anderson.

Sugli sviluppi dell’azione, Jude Bellingham firma il pareggio.

I norvegesi protestano con l’arbitro Clément Turpin, convinti che il pallone abbia colpito uno dei cavi aerei che sostengono la telecamera mobile sopra il terreno di gioco. Secondo il regolamento della FIFA, un’interferenza di questo tipo avrebbe dovuto comportare l’interruzione del gioco.

Il direttore di gara francese, però, convalida la rete.

In seguito la FIFA ha spiegato che il sensore integrato nel pallone non aveva registrato alcun segnale compatibile con un impatto contro il cavo. La stessa tecnologia aveva portato all’annullamento di un gol della Croazia nella sconfitta contro il Portogallo ai 16esimi di finale.

Il commissario tecnico norvegese Stale Solbakken è però rimasto della sua idea: «Il pallone è caduto in verticale proprio davanti alla panchina, quindi è successo davvero».

I Vichinghi e la Tartan Army

All’improvviso, le tribune interamente colorate di rosso cominciano a muoversi avanti e indietro all’unisono. Sono i tifosi norvegesi, che al ritmo di un tamburo imitano i vogatori delle navi vichinghe.

La celebrazione è diventata virale, conquistando gli stadi, le aree circostanti e perfino Times Square, a New York.

«È un simbolo del nostro stare insieme e della voglia di fare festa nelle città norvegesi, grandi o piccole», ha spiegato Solbakken. «È il segno che siamo tutti uniti e che questa è un’estate meravigliosa per essere tifosi».

Assente dalla Coppa del Mondo da 28 anni, la Tartan Army scozzese ha recuperato il tempo perduto nelle strade e nei bar di Boston.

Il 14 giugno oltre 5.000 tifosi hanno marciato al suono delle cornamuse verso il Fenway Park, lo stadio della squadra di baseball dei Boston Red Sox, per celebrare la vittoria per 1-0 contro Haiti.

«I kilt e le bandiere scozzesi hanno riempito il nostro stadio di uno spirito che non ha eguali nello sport americano», ha commentato il presidente dei Red Sox, Sam Kennedy.

Il successo, purtroppo per la Scozia, non è stato sufficiente per conquistare l’accesso ai 16esimi di finale.

Il poliziotto troppo zelante

Un agente statunitense pronto ad ammanettare un dirigente della Nazionale egiziana. La scena surreale si è verificata il 2 luglio nell’hotel di Dallas che ospitava i Faraoni.

Un poliziotto aveva deciso di liberare l’ingresso della struttura, allontanando diversi membri dello staff egiziano. Tra loro anche il direttore tecnico Ibrahim Hassan, che ha reagito coprendo l’agente di insulti, tanto da spingerlo a mettere mano alle manette.

La situazione è tornata rapidamente sotto controllo. La polizia di Dallas ha poi presentato le proprie scuse alla squadra, che le ha accettate.

Vozinha, dalle lacrime alla gioia

Il portiere di Capo Verde Vozinha, 40 anni, è entrato nella storia di questo Mondiale grazie alle sue parate e alla sua combattività, in particolare nella sfida dei 16esimi di finale contro l’Argentina di Lionel Messi.

Durante la fase a gironi, però, si era anche sciolto in lacrime dopo aver mantenuto la porta inviolata contro la Spagna.

In quell'occasione, sua madre non era riuscita a raggiungerlo negli Stati Uniti perché non aveva «raccolto in tempo il denaro necessario» per ottenere il visto.

Alla fine, la donna ha potuto assistere dagli spalti alle imprese del figlio contro l’Uruguay, terminata 2-2, contro l’Arabia Saudita, conclusa 0-0, e infine contro l’Argentina.

La rissa tra colleghi

«Perché mi hai colpito? Mi ha colpito!», urla un giornalista marocchino durante la conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale contro la Francia.

«Perché hai alzato due volte la mano davanti alla telecamera», gli risponde un collega.

Tutto accade sotto gli occhi di un Brahim Diaz talmente imbarazzato da dimenticare persino la domanda che gli era stata rivolta.

Il commissario tecnico della selezione nordafricana, Mohamed Ouahbi, prova allora a riportare la calma: «Facciamo come a scuola: vi separiamo per un po’». Poco dopo, la conferenza stampa riprende regolarmente.

Un infortunio assurdo

Il centrocampista inglese Jordan Henderson ha festeggiato insieme ai tifosi dei Three Lions la vittoria per 3-2 contro il Messico, che aveva garantito all’Inghilterra la qualificazione ai quarti di finale.

Nel tentativo di rientrare sul terreno di gioco scavalcando un cartellone pubblicitario, però, è caduto e si è fratturato il braccio sinistro. L’infortunio lo ha costretto a saltare il resto della competizione.

Negli spogliatoi inglesi, il difensore John Stones ha poi organizzato uno scherzo, facendo credere al commissario tecnico Thomas Tuchel di essersi infortunato a una spalla.