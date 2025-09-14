Haaland KEY

Il Milan ha superato per 1-0 il Bologna nel terzo turno di Serie A.

Il gol è stato firmato da Modric, che è così diventato il più anziano centrocampista di sempre a segnare nella massima lega italiana (40 anni e 5 giorni). Battuto il record del 1961 di Liedholm, pure lui rossonero (38 anni e 169 giorni). -Il City ha sconfitto con un netto 3-0 lo United nel derby di Manchester, trovando così la sua seconda vittoria stagionale in Premier League. Avanti già al 18' con Foden, la compagine di Guardiola, nella quale ha debuttato Donnarumma tra i pali, ha chiuso definitivamente i conti nella ripresa con la doppietta di Haaland.