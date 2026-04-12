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Ecco perché Molti tifosi accusano la FIFA di averli ingannati sui biglietti per i Mondiali 2026

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12.4.2026 - 11:46

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio KEYSTONE

Chi ha acquistato i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 ha scoperto di aver ricevuto posti in settori declassati rispetto alla categoria pagata. 

Sara Matasci

12.04.2026, 11:46

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La vendita dei biglietti per i Mondiali di calcio 2026 sta già facendo parlare di sé per diversi motivi.
  • Prima era emersa la questione della finestra di vendita riservata esclusivamente ai titolari di carte Visa, poi la questione dei prezzi esorbitanti.
  • Ora c'è un'altra novità, quella dell'assegnazione dei posti definitivi per chi ha acquistato i biglietti la scorsa settimana.
  • Il problema emerso riguarda il fatto che alcuni fan hanno ricevuto posti in settori che nei piani degli stadi aggiornati risultano di categoria inferiore rispetto a quella per cui hanno pagato.
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La vendita dei biglietti per i Mondiali di calcio 2026, che prenderanno il via l'11 giugno e si terranno per la prima volta in tre Nazioni (Stati Uniti, Messico e Canada), sta già facendo parlare di sé per diversi motivi.

Prima era emersa la questione della finestra di vendita riservata esclusivamente ai titolari di carte Visa, poi la questione dei prezzi esorbitanti. 

Ora c'è un'altra novità, che ha fatto storcere il naso a non pochi tifosi: si tratta dell'assegnazione dei posti definitivi per chi ha acquistato i biglietti la scorsa settimana.

Come riferito da «The Athletic» e riportato da «Watson», molti sostenitori si sentono infatti truffati dopo aver scoperto la posizione esatta dei loro seggiolini negli stadi.

Assegnati posti in settori di categoria inferiore

Il meccanismo di vendita dei biglietti FIFA prevede che gli acquirenti possano scegliere solo la categoria di prezzo e quindi la zona all'interno delle varie strutture sportive, ma non è invece possibile selezionare un posto specifico.

La collocazione precisa all'interno della categoria resta dunque incerta fino all'assegnazione finale.

Il problema emerso, come riportano i due portali, riguarda proprio questa fase. Alcuni fan hanno infatti ricevuto posti in settori che nei piani degli stadi aggiornati (che, secondo alcuni, sono stati modificati retroattivamente dalla FIFA) risultano di categoria inferiore rispetto a quella per cui hanno pagato. 

Le lamentele dei tifosi: «Ingannevole»

Watson cita l'esempio di un sostenitore che ha sborsato ben 862 dollari (circa 680 franchi) per un biglietto di categoria 1, ma che ha ricevuto un posto in un settore ora classificato come categoria 2. A suo avviso, si tratta di una cosa «ingannevole».

Un altro tifoso ha espresso frustrazione simile: «È semplicemente frustrante quando paghi per qualcosa e ricevi qualcos'altro».

Poco però può essere fatto ora. Già ad ottobre la FIFA aveva specificato nei termini e condizioni che i piani stadio servivano solo a scopo orientativo e potevano subire variazioni.

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