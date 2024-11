David Coote è stato rimosso anche dalla UEFA dalla lista di ufficiali per le prossime partite internazionali. KEYSTONE

L'arbitro della Premier League David Coote è stato sospeso dopo la diffusione di un video scioccante in cui sembra sniffare una sostanza bianca durante gli Europei di quest'estate. Il video ha sollevato polemiche e ha portato a un'indagine da parte delle autorità calcistiche.

L'arbitro della Premier League David Coote è al centro di una bufera mediatica dopo la diffusione di un secondo video in cui appare sniffare una sostanza bianca.

La PGMOL, l'ente che governa gli arbitri professionisti, ha già sospeso il fischietto questa settimana dopo che un altro video lo mostrava mentre insultava l'ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, definendolo un «c*** tedesco».

Il nuovo video esclusivo, pubblicato dal «The Sun», è stato girato il 6 luglio, un giorno dopo la partita dei quarti di finale tra Francia e Portogallo agli ultimi Europei.

Strisce di polvere bianca

Il filmato, della durata di otto secondi, mostra l'arbitro inglese con gli occhi spalancati mentre utilizza una banconota americana arrotolata per sniffare una linea di quella che sembra essere cocaina. Il fatto è avvenuto mentre era impegnato come ufficiale VAR di supporto durante gli Europei di quest'estate.

Sul comodino accanto alla polvere bianca si trovano pacchetti di farmaci da ricetta medica, una carta di credito e il romanzo di Terry Hayes «The Year of The Locust». Coote avrebbe inviato il video a un amico, e si ritiene che si sia filmato nella sua camera d'albergo finanziata dalla UEFA durante il torneo.

Sempre secondo il «The Sun», un'altra foto inviata dal 42enne il 1° luglio da Francoforte, mostra le sue carte di credito su un piattino accanto a sei linee di polvere bianca sospetta.

Altri commenti denigratori

L'amico, che desidera rimanere anonimo, ha rivelato che l'arbitro ha fatto altri commenti denigratori sull'Everton e sul giocatore del Liverpool Andy Robertson.

In un terzo video il fischietto ha anche definito Goodison Park, lo stadio dell'Everton, come il peggior posto dove arbitrare a causa dei tifosi che «urlano insulti così vicini al campo».

Ha espresso disappunto anche per le partite a Bournemouth, ritenendole «troppo lontane», e si è lamentato di dover arbitrare al Ricoh Arena di Coventry per una partita di Championship contro l'Oxford United il 16 agosto.

Il motivo che ha mosso l'amico di Coote

L'amico ha evidenziato come Coote si vantasse di assumere droghe durante i tornei e le grandi partite della Premier League. Ha dichiarato al The Sun: «Credo che la FA e l'ente che governa gli arbitri debbano assicurarsi che lo sport che amiamo sia protetto e arbitrato dalle persone giuste. Il mio messaggio a David è... c'è aiuto là fuori».

«Il suo benessere continua a essere di massima importanza»

Un portavoce della PGMOL ha dichiarato al The Sun: «Siamo a conoscenza delle accuse e le stiamo prendendo molto seriamente. David Coote rimane sospeso in attesa di un'indagine completa. Il benessere di David continua a essere di massima importanza per noi e siamo impegnati a fornirgli il supporto necessario durante questo periodo. Non siamo in grado di commentare ulteriormente in questa fase».

Conseguenze pesanti

Un'indagine è ora in corso e la Federazione inglese di calcio (FA) sta avviando la propria indagine, poiché l'ufficiale di gara potrebbe essere accusato di una violazione aggravata delle regole della FA dopo aver menzionato la nazionalità di Klopp nel video iniziale trapelato.

Al di fuori dell'Inghilterra, la UEFA ha anche preso provvedimenti contro l'arbitro della Premier League rimuovendolo dalla loro lista di ufficiali per le prossime partite internazionali.

Se Coote decidesse di dimettersi o venisse licenziato, potrebbe perdere oltre 1 milione di sterline di guadagni nei prossimi anni.

