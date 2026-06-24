Hai fretta? blue News riassume per te Svizzera e Canada si qualificano ai sedicesimi con un pareggio nell'ultima partita del Gruppo B.

Il nuovo formato del Mondiale a 48 squadre favorisce situazioni in cui un punto basta a entrambe le squadre.

Casi simili potrebbero verificarsi anche in altre sfide decisive come Australia-Paraguay e Giappone-Svezia.

Il sistema delle migliori terze e le classifiche incrociate alimentano le critiche al nuovo format scelto dalla FIFA.

Al Mondiale 2026 potrebbe bastare non farsi male a vicenda. Con il nuovo formato a 48 squadre e il ripescaggio delle otto migliori terze classificate, negli ultimi incontri della fase a gironi stanno emergendo situazioni particolari: in diversi casi un pareggio conviene a entrambe le squadre.

La Svizzera è tra le prime a trovarsi in questa posizione. Mercoledì sera a Vancouver affronta il Canada nell'ultima giornata del Gruppo B. Entrambe le nazionali hanno quattro punti, mentre Bosnia-Erzegovina e Qatar sono ferme a uno. Un pareggio garantirebbe a entrambe il passaggio ai sedicesimi.

Per il Canada significherebbe chiudere il girone al primo posto e restare a giocare davanti al proprio pubblico. La Svizzera, invece, si qualificherebbe da seconda e affronterebbe una tra Corea del Sud, Sudafrica o Repubblica Ceca, avversarie considerate sulla carta abbordabili.

«Vogliamo vincere», ha dichiarato il difensore canadese Derek Cornelius. «Ma negli ultimi minuti bisogna anche essere intelligenti e tenere d'occhio il risultato».

Quando il pareggio fa comodo a tutti, ecco i precedenti storici

La storia di Mondiali ed Europei insegna che le partite in cui entrambe le squadre traggono beneficio da un pareggio finiscono spesso proprio in parità.

Agli Europei del 2024, Romania e Slovacchia pareggiarono 1-1 in una sfida che qualificava entrambe alla fase a eliminazione diretta. Ancora più famoso il caso di Danimarca-Svezia agli Europei del 2004: il 2-2 finale eliminò l'Italia, che aveva bisogno di un altro risultato.

All'epoca Gianluigi Buffon parlò apertamente di «scandalo sportivo», anche se qualsiasi accordo tra le due selezioni venne sempre negato.

L'episodio più celebre resta però il cosiddetto «patto di non aggressione» di Gijón nel 1982, quando Germania Ovest e Austria si accontentarono dell'1-0 che qualificava entrambe ed eliminava l'Algeria, vittima di uno dei casi più controversi nella storia dei Mondiali.

Svizzera e Canada tuttavia sono in buona compagnia.

Australia-Paraguay

Nel Gruppo D gli Stati Uniti hanno già blindato il primo posto e la Turchia è eliminata. Venerdì Australia e Paraguay si giocheranno direttamente il secondo e il terzo posto.

Agli australiani basta un pareggio per chiudere davanti. Anche il Paraguay potrebbe essere soddisfatto di un punto: con quattro punti complessivi la qualificazione come una delle migliori terze appare molto probabile.

Giappone e Svezia

Scenario simile nel Gruppo F. Il Giappone ha quattro punti, la Svezia tre. Un pareggio garantirebbe ai giapponesi almeno il secondo posto e porterebbe gli scandinavi a quota quattro, bottino che dovrebbe bastare per avanzare.

Per la Svezia una sconfitta sarebbe invece rischiosa, soprattutto dopo il pesante 1-5 subito contro i Paesi Bassi.

Belgio e Capo Verde

Anche Belgio e Capo Verde, entrambe a due punti e con differenza reti neutra, potrebbero qualificarsi senza vincere. I rispettivi avversari, però, Arabia Saudita e Nuova Zelanda, hanno bisogno dei tre punti e renderanno impossibile qualsiasi gestione attendista.

Austria-Algeria, il caso più delicato?

L'ultima giornata del Gruppo J potrebbe offrire il caso più evidente. Austria e Algeria, entrambe con tre punti, scenderanno in campo per ultime e conosceranno già tutti i risultati degli altri gironi.

Le due nazionali sapranno esattamente quale risultato servirà per qualificarsi e quale avversario troveranno nel turno successivo. Una situazione che potrebbe influenzare inevitabilmente l'andamento della partita.

Le critiche al nuovo formato

Il Mondiale nordamericano è il primo della storia con 48 squadre. Oltre all'aumento dei partecipanti, la FIFA ha modificato anche i criteri di classifica: a parità di punti conta prima lo scontro diretto e solo successivamente la differenza reti.

Una novità che ha già permesso a squadre come Stati Uniti, Messico e Germania di assicurarsi con anticipo il primo posto nei rispettivi gruppi.

Il sistema delle 12 poule da quattro squadre, con il confronto tra le migliori terze, continua però a dividere gli addetti ai lavori. Molti ritengono che favorisca calcoli e strategie poco spettacolari nelle ultime giornate.

La FIFA aveva scelto questa formula per evitare problemi ancora maggiori previsti con il progetto iniziale dei gironi da tre squadre. Eppure il dibattito è tutt'altro che chiuso: c'è già chi immagina, fra cui Gianni Infantino stesso, un futuro Mondiale allargato addirittura a 64 nazionali.