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Calcio Trump colpito dal caro-biglietti ai Mondiali: «Non pagherei»

SDA

7.5.2026 - 17:11

«Neanche io pagherei quelle cifre», ha ammesso il presidente degli Usa.
«Neanche io pagherei quelle cifre», ha ammesso il presidente degli Usa.
Keystone

Donald Trump appare colto di sorpresa dal caro-biglietti per i Mondiali di calcio. In un'intervista al New York Post ammette di non essere stato a conoscenza della richiesta fino a 1000 dollari per un ticket.

Keystone-SDA

07.05.2026, 17:11

07.05.2026, 17:19

«Non sapevo della cifra. Mi fa piacere certamente esserci ma, a dire il vero, non la pagherei nemmeno io», ha detto rispondendo a chi gli chiedeva del costo che i tifosi americani dovrebbero sostenere per vedere la prima partita degli Stati Uniti a Los Angeles il 12 giugno.

Le dichiarazioni di Trump seguono la difesa a spada tratta del presidente della Fifa Gianni Infantino del sistema dei prezzi dinamico.

«Dobbiamo guardare al mercato. Operiamo in un mercato in cui il settore dell'intrattenimento è il più sviluppato al mondo, di conseguenza dobbiamo applicare le tariffe di mercato», aveva detto nei giorni scorsi alla Milken Institute Global Conference.

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