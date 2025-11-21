Mladen Mijajlovic KEY

Non è riuscita l’impresa alla Svizzera nei Mondiali U17 in corso in Qatar.

Il cammino della Nazionale elvetica è terminato nei quarti di finale contro il Portogallo campione europeo in carica, capace di imporsi sui rossocrociati con il risultato di 2-0.

Un cammino comunque positivo per i ragazzi di Luigi Pisino, che nell’avventura mediorientale hanno confermato di essere competitivi anche contro le selezioni più forti del pianeta.

Contro il Portogallo hanno solo faticato a innescare le proprie punte di diamante e hanno commesso degli errori decisivi ai fini del risultato.