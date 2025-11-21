  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio La Svizzera U17 eliminata ai Mondiali in Qatar

Swisstxt

21.11.2025 - 18:02

Mladen Mijajlovic
Mladen Mijajlovic
KEY

Non è riuscita l’impresa alla Svizzera nei Mondiali U17 in corso in Qatar.

SwissTXT

21.11.2025, 18:02

21.11.2025, 18:09

Il cammino della Nazionale elvetica è terminato nei quarti di finale contro il Portogallo campione europeo in carica, capace di imporsi sui rossocrociati con il risultato di 2-0.

Un cammino comunque positivo per i ragazzi di Luigi Pisino, che nell’avventura mediorientale hanno confermato di essere competitivi anche contro le selezioni più forti del pianeta.

Contro il Portogallo hanno solo faticato a innescare le proprie punte di diamante e hanno commesso degli errori decisivi ai fini del risultato.

I più letti

Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Dopo due anni Kate e William tornano a brillare insieme sul tappeto rosso
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»
Una talentuosa sciatrice italiana, partita con il numero 82, batte le svizzere sullo Schlitthorn

Altre notizie

Video di sesso. Snapchat-gate: condannato il talento norvegese compagno di Haaland

Video di sessoSnapchat-gate: condannato il talento norvegese compagno di Haaland

Super League. Lugano sabato sul campo del Thun capolista, Croci-Torti: «Sono fiducioso»

Super LeagueLugano sabato sul campo del Thun capolista, Croci-Torti: «Sono fiducioso»

Calcio giovanile. Il partner del Lugano sarà il Giubiasco, non il Bellinzona

Calcio giovanileIl partner del Lugano sarà il Giubiasco, non il Bellinzona