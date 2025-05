Filippo Inzaghi Imago

Il Monza è retrocesso in Serie B.

La matematica certezza, a tre giornate dalla fine del massimo campionato, è arrivata con la sconfitta per 4-0 subita dall'Atalanta. Torna invece in Serie A dopo 34 anni il Pisa. La formazione guidata da Filippo Inzaghi, battuta a Bari 1-0, ha approfittato del contemporaneo ko dello Spezia (2-1 in casa della Reggiana).