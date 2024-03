Davide Morandi freshfocus

La Federazione algerina di calcio ha annunciato lo staff che affiancherà Vladimir Petkovic: uno dei due assistenti è Davide Morandi.

Per il 58enne ticinese ex Locarno, Lugano e Bellinzona, che è fermo dal 19 ottobre 2021, quando venne esonerato dal Kriens, si tratta della prima esperienza in carriera con una Nazionale.

Swisstxt