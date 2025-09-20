  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Morbio battuto dal Rapperswil ai sedicesimi di Coppa Svizzera

Swisstxt

20.9.2025 - 20:02

A Mendrisio
A Mendrisio
© Ti-Press / Ti-Press

Non è riuscita un'altra impresa al Morbio, eliminato ai 1/16 di Coppa Svizzera dal Rapperswil, vittorioso al Comunale di Mendrisio con un netto 4-0.

SwissTXT

20.09.2025, 20:02

20.09.2025, 20:12

I momò hanno provato a dare del filo da torcere ai sangallesi, andando addirittura vicini al vantaggio nella prima parte dell'incontro.

A portarsi avanti sono invece stati gli ospiti, con Schmidt che dopo aver colpito un palo su punizione ha firmato l'1-0 al 25'. Il raddoppio è arrivato 7' dopo su generoso rigore concesso dall'arbitra e trasformato Schmidt.

Nella ripresa gli ospiti hanno trovato altre due reti, chiudendo definitivamente i conti.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi

Video correlati

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26

20.09.2025

Newcastle – Barcellona 1:2

Newcastle – Barcellona 1:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Sporting – Kairat Almaty 4:1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

Newcastle – Barcellona 1:2

Newcastle – Barcellona 1:2

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Sporting – Kairat Almaty 4:1

Più video

Altre notizie

Coppa Svizzera. YB eliminato dall'Aarau

Coppa SvizzeraYB eliminato dall'Aarau

Calcio. Primo gol in Premier League con i Leeds di Okafor

CalcioPrimo gol in Premier League con i Leeds di Okafor

Coppa Svizzera. Il Basilea si salva ai rigori

Coppa SvizzeraIl Basilea si salva ai rigori