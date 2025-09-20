A Mendrisio © Ti-Press / Ti-Press

Non è riuscita un'altra impresa al Morbio, eliminato ai 1/16 di Coppa Svizzera dal Rapperswil, vittorioso al Comunale di Mendrisio con un netto 4-0.

SwissTXT Swisstxt

I momò hanno provato a dare del filo da torcere ai sangallesi, andando addirittura vicini al vantaggio nella prima parte dell'incontro.

A portarsi avanti sono invece stati gli ospiti, con Schmidt che dopo aver colpito un palo su punizione ha firmato l'1-0 al 25'. Il raddoppio è arrivato 7' dopo su generoso rigore concesso dall'arbitra e trasformato Schmidt.

Nella ripresa gli ospiti hanno trovato altre due reti, chiudendo definitivamente i conti.