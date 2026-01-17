  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto nel calcio È morto Rocco Commisso, il patron della Fiorentina

Swisstxt

17.1.2026 - 08:49

Rocco Commisso
Rocco Commisso
Keystone

Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento nella notte dopo un prolungato periodo di cure il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

SwissTXT

17.01.2026, 08:49

17.01.2026, 09:07

L’annuncio è giunto direttamente dal club toscano tramite una nota ufficiale.

Nato in Calabria nel 1949, Commisso era emigrato da bambino con la famiglia negli Stati Uniti dove, dopo la laurea, aveva fondato il colosso delle telecomunicazioni Mediacom.

Grande appassionato di calcio, nel 2019 aveva acquisito la Viola, che sotto la sua presidenza ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia.

«Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa».

Commisso, 76 anni, è morto negli Usa dove risiedeva.

I più letti

Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Tre domande cruciali sul futuro politico dell'Europa: «Ecco cosa distruggerà l'Ue»

Video correlati

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

A Melbourne, in allenamento con Casper Ruud, Roger Federer dimostra di non aver perso nulla in fatto di eleganza in campo.

16.01.2026

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

15.01.2026

Sion – Winterthur 2:0

Sion – Winterthur 2:0

Super League | 19° turno | stagione 25/26

14.01.2026

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

Sion – Winterthur 2:0

Sion – Winterthur 2:0

Più video

Altre notizie

Calcio. Doumbia rescinde con il Lugano, Koutsias fuori dai convocati dopo la lite con Behrens

CalcioDoumbia rescinde con il Lugano, Koutsias fuori dai convocati dopo la lite con Behrens

Conference League. Losanna contro il Sigma Olomuc

Conference LeagueLosanna contro il Sigma Olomuc

Calcio. Zuber ritorna in Grecia

CalcioZuber ritorna in Grecia