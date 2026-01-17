Rocco Commisso Keystone

Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento nella notte dopo un prolungato periodo di cure il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

L’annuncio è giunto direttamente dal club toscano tramite una nota ufficiale.

Nato in Calabria nel 1949, Commisso era emigrato da bambino con la famiglia negli Stati Uniti dove, dopo la laurea, aveva fondato il colosso delle telecomunicazioni Mediacom.

Grande appassionato di calcio, nel 2019 aveva acquisito la Viola, che sotto la sua presidenza ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia.

«Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa».

Commisso, 76 anni, è morto negli Usa dove risiedeva.