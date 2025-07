Geraldine Reuteler decisiva. Keystone

Géraldine Reuteler è la miglior giocatrice in entrambe le prime due partite della Svizzera agli Europei. Le prestazioni della centrocampista sono analizzate anche dall'ex nazionale Martina Moser.

Redazione blue Sport Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te Géraldine Reuteler è stata nominata miglior giocatrice della partita in entrambe le prime due uscite della Nati agli Europei.

L'ex della Nazionale Martina Moser elogia l'attaccante: «È un valore aggiunto per la squadra».

Reuteler ha segnato il gol decisivo nella vittoria per 2-0 contro l'Islanda dopo un meraviglioso lavoro di preparazione da parte di Lia Wälti e Sydney Schertenleib. Mostra di più

Géraldine Reuteler sta impressionando positivamente ai Campionati Europei.

Nella partita inaugurale contro la Norvegia, è stata eletta miglior giocatrice della partita da parte dell'UEFA. Lo stesso è accaduto dopo la sua brillante prestazione contro l'Islanda.

Nella partita di debutto contro le norvegesi, Reuteler non riesce a segnare. Ha mancato una grande occasione per pareggiare nelle fasi finali, ma è stata glaciale contro gli islandesi.

Reuteler con ritmo, dribbling e tanta corsa

Al 76esimo minuto, la capitano Lia Wälti conquista la palla, la tiene con grande forza e la passa a Sydney Schertenleib. Reuteler fiuta l'occasione ed entrata in area di rigore sul lato destro per poi infilare in rete la sfera.

«Sta disputando un ottimo torneo», ha dichiarato l'ex calciatrice della Nazionale Martina Moser ai microfoni di blue Sport. Oltre alle sue doti tecniche, Reuteler è dotata di ritmo, buona corsa, dribbling e capacità di segnare.

Moser: «Reuteler si trova ovunque in campo»

«La si può trovare ovunque in campo», afferma Moser. La 39enne ha solo elogi per la giocatrice del Francoforte: «È molto in forma, ha molta fiducia in se stessa in campo ed è coraggiosa. È un valore aggiunto per la Nazionale».

Reuteler sarà di nuovo in campo oggi, giovedì, a Ginevra, con l'obiettivo di staccare il biglietto per i quarti di finale nel match decisivo contro la Finlandia.

L'intervista completa (in tedesco)