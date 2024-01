José Mourinho (destra) e Mario Balotelli, insieme all'Inter nel 2010, anno in cui i nerazzurri conquistarono il triplete. Keystone

José Mourinho, appena esonerato dalla Roma e Mario Balotelli, in Turchia ma in convalescenza dopo l'intervento al ginocchio, vogliono l'Italia, e per questo, sono disposti a sacrificare un bel po' di denaro.

Oltre alle due stagioni trascorse insieme all'Inter (2008-2010) cos'hanno oggi in comune Mario Balotelli e José Mourinho?

Il desiderio di Serie A, il piacere di vivere e lavorare in Italia.

Mario Balotelli vuole tornare a casa, a «qualsiasi costo»

Tornato in Turchia, alla corte dell'Adana Demirspor, dopo la parentesi in Vallese, Mario Balotelli è fermo da metà novembre per un'operazione al ginocchio. Il suo ritorno sulle sponde del Bosforo non è stato però negativo: 3 i gol segnati in 5 partite.

Nonostante ciò - e lo ha ribadito a più riprese - il desiderio di Balo è di tornare in Italia. Dove? Forse alla Salernitana.

«C'è questa possibilità, ma è presto per parlare di trattativa. Vediamo». Questo è quanto si legge sul sito «Tuttosalernitana.com».

L'esperienza di Mario Balotelli al Brescia, nel 2020, è finita dopo 19 partite e sole 5 reti segnate. KEYSTONE

Secondo il media italiano, l'ex giocatore del Sion, pur di tornare in Italia, sarebbe pronto ad accettare un contratto senza grosse pretese economiche. L'entourage di Super-Mario ha già proposto i suoi servizi anche a Empoli e Udinese, ma per ora, solo i granata hanno lasciato aperto uno spiraglio per delle trattative. Si parlerebbe di un contratto di soli sei mesi, con uno stipendio minore di quello percepito in Turchia.

L'attaccante manca dalla Serie A dal 2020, quando con la maglia del Brescia disputò 19 partite mettendo a segno 5 reti.

Morinho e la sua Italia

La scorsa settimana, a sorpresa, dopo due anni e mezzo José Mourinho è stato esonerato dal suo incarico quale allenatore della Roma.

Il portoghese, ricordiamo, è stato in passato sulla panchina dell'Inter, quando al termine della stagione 2009-2010 riuscì nell'impresa di mettere assieme il 'triplete', conquistando scudetto, Coppa Italia e Champions League.

Adesso, secondo l'indiscrezione riportata da «Sportmediaset» e confermata dai media inglesi, sembra che il 60enne non voglia lasciare l'Italia, nonostante le offerte ricevute dall'Al-Shabab, club dell'Arabia Saudita.

I tifosi della Roma salutano così Josè Mourinho, l'uomo capace di riportare un trofeo europeo nella capitale dopo ben 60 anni. Keystone

Lo Special One si è offerto di allenare il Napoli, a partire dalla prossima stagione. Secondo il portale sportivo infatti, l'ex allenatore della Roma avrebbe un appuntamento con Aurelio De Laurentiis, una volta che il patron del Napoli, a Ryad per la finale di Coppa Italia, rientrerà in patria.

Colui che è stato al timone anche di Tottenham, Chelsea, Real Madrid e Manchester United, può infatti prendersi del tempo, sapendo che le porte della Saudi Pro League saranno sempre aperte per uno del suo blasone e richiamo mediatico.