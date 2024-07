José Mourinho ha parlato in conferenza stampa prima di Lugano-Fenerbahçe Keystone

Approdato in estate al Fenerbahçe, José Mourinho ha lanciato la stagione ufficiale nella conferenza stampa pre 2o turno di qualificazione in CL.

Swisstxt

«L'unico obiettivo è vincere – ha dichiarato il 61enne – Non voglio dire che siamo i più forti, perché lo sarà chi passerà al turno successivo dopo queste due sfide. I luganesi sono fiduciosi, ma noi ci siamo preparati per una sola cosa: la vittoria». A fargli da eco è stato il difensore centrale Alexander Djiku: «Sappiamo che il Lugano è una buona squadra che gioca bene, ma noi abbiamo una rosa competitiva e costruita per affermarsi».

