L'allenatore del Fenerbahce José Mourinho (foto d'archivio). KEYSTONE

L'ex tecnico di Inter, Real e Chelsea torna protagonista dell'ennesimo episodio controverso sul campo. Dopo la sconfitta in Coppa di Turchia della sua squadra, il Fenerbahce, contro il Galatasaray, José Mourinho ha reagito in modo inaspettato: invece che stringergli la mano, ha afferrato il naso dell'allenatore avversario, Okan Buruk, scatenando una rissa.

Hai fretta? blue News riassume per te Il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray, si è concluso con la vittoria per 2 a 0 del Galatasaray nei quarti di finale della Coppa di Turchia.

Dopo il fischio finale, José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha afferrato il naso dell'allenatore avversario, Okan Buruk, che è caduto a terra.

L'arbitro ha espulso il portoghese insieme a tre giocatori, e si prevede che la federazione calcistica turca prenderà provvedimenti disciplinari.

Non è la prima «zuffa» tra i due team: a febbraio il Galatasaray ha denunciato Mourinho alla FIFA e alla UEFA per aver usato una «retorica razzista e sprezzante nei confronti del popolo turco». Mostra di più

Un episodio di tensione ha caratterizzato il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray, conclusosi con una vittoria per 2 a 0 del Galatasaray nei quarti di finale della Coppa di Turchia.

Come riporta l'ANSA, al termine della partita, José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha avuto una reazione inaspettata nei confronti del tecnico avversario, Okan Buruk.

Dopo il fischio finale, l'ex coach dell'Inter si è avvicinato a Buruk e, in un gesto sorprendente, gli ha afferrato brevemente il naso. Le immagini dell'incidente, diffuse dai media turchi, mostrano Buruk cadere a terra subito dopo.

L'arbitro Aydin ha espulso il portoghese insieme a tre giocatori, e si prevede che la federazione calcistica turca prenderà provvedimenti disciplinari.

😱 LE CRAQUAGE DE JOSÉ MOURINHO !



🇹🇷⚡ Au terme d'une fin de match tendue et marquée par la victoire de Galatasaray contre Fenerbahçe en Coupe de Turquie, l'entraîneur portugais est venu pincer le nez de son homologue Okan Buruk.... qui en a bien rajouté au moment de tomber. pic.twitter.com/ZToNks7HB2 — RMC Sport (@RMCsport) April 2, 2025

«Non giocano solo a calcio, fanno anche pugilato!»

La situazione è degenerata al punto che la polizia è dovuta intervenire per mantenere l'ordine tra i tifosi. Buruk ha commentato l'accaduto dicendo: «Dovevamo darci la mano, e invece l'ha usata per stringermi il naso da dietro», minimizzando l'incidente come un gesto goliardico.

D'altra parte, Mauro Icardi, presente in tribuna, ha espresso il suo disappunto sui social media, pubblicando un video dell'episodio con il commento: «Non giocano solo a calcio, fanno anche pugilato!»

Giova ricordare che questa non è la prima «zuffa» tra le due squadre di Istanbul: a febbraio il Galatasaray ha denunciato l'allenatore del Fenerbahce alla FIFA e alla UEFA per aver usato una «retorica razzista e sprezzante nei confronti del popolo turco».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.