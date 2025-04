Thomas Mueller Imago

La lunga storia d’amore tra Thomas Mueller e il Bayern Monaco è giunta ai titoli di coda.

Swisstxt

Come annunciato dallo stesso 35enne (recordman per presenze nella storia del club), la società ha infatti deciso di non rinnovare il contratto in scadenza: la separazione avverrà dopo il Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio.