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Calcio Miro Muheim in Nazionale: «È un sogno d'infanzia che si realizza»

Swisstxt

29.5.2026 - 13:25

Miro Muheim
Miro Muheim
Keystone

Tra i convocati di Murat Yakin per l'imminente Mondiale nordamericano figura pure Miro Muheim, che per la prima volta prenderà parte ad un grande torneo con la maglia della Nazionale.

SwissTXT

29.05.2026, 13:25

29.05.2026, 13:27

«E' un sogno d'infanzia che si realizza, non vedo l'ora di viverlo», ha detto il terzino dell'Amburgo, che ha rischiato di non poterci essere per un infortunio a soli due mesi dall'inizio della Coppa del Mondo.

«Credo che vincere il girone sia un obiettivo alla nostra portata – ha poi proseguito il 28enne – Non esistono partite facili, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi».

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