Murat Yakin è il commissario tecnico della Nazionale svizzera da quattro anni e mezzo. In un'intervista a Keystone-SDA, il coach parla dei preparativi per la Coppa del Mondo, della competizione e della comunicazione.

Murat Yakin, il Capodanno a New York è così smielato come spesso viene rappresentato nei film?

Innanzitutto, la città è sovraffollata. È difficile entrare nei negozi. Anche il Rockefeller Centre era pieno. Una delle mie figlie avrebbe voluto andare alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, ma non è stato possibile. Siamo invece andati a Broadway a vedere il gruppo di ballo «The Rockettes». È stato fantastico.

Sembra moderatamente entusiasta della città...

Ha ottimi ristoranti, angoli piacevoli e alcune attrazioni interessanti, ma non è esattamente il mio mondo. Prima siamo andati in spiaggia a Miami, che mi piace di più. La visita a New York è stata fatta più per amore delle mie figlie e di mia moglie.

È stato anche al MetLife Stadium, dove a luglio si terrà la finale della Coppa del Mondo?

No, ma sono stato alla partita tra i Miami Dolphins e i Tampa Bay Buccaneers in Florida. È sempre stato un mio sogno vedere una partita della NFL dal vivo.

Cosa le piace del football americano?

È uno sport molto tattico. Per gli allenatori si tratta di scegliere le giocate che colgono di sorpresa l'avversario. Ci sono alcuni parallelismi con la mia professione.

Di recente non ci sono state molte sorprese per lei, almeno per quanto riguarda la formazione iniziale. Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo ha utilizzato per lo più gli stessi giocatori. Non ha più voglia di sperimentare?

È successo così... Durante i test match estivi abbiamo deciso di adottare il sistema con quattro difensori. E quando abbiamo visto che funzionava bene, perché cambiare?

Dopotutto, si trattava praticamente di una qualificazione molto veloce (6 partite in 74 giorni, ndr), quindi dovevamo essere pronti fin dal primo momento.

È anche dovuto al fatto che la squadra manca di ampiezza oltre che di un ampio raggio d'azione a centrocampo? Cosa fa, ad esempio, quando Manuel Akanji non c'è?

Manu è la roccia dietro. Non si possono sostituire giocatori importanti come lui, Xhaka o Freuler uno a uno. Ma devo prepararmi a questi scenari e avere diverse opzioni in testa. In questo caso, non solo il giocatore, ma tutta la squadra deve adattarsi alla nuova situazione.

Oltre ad Akanji, lei parla anche di Xhaka e Freuler. Cosa li rende così importanti?

Sono leader assoluti in campo e si prendono sempre le loro responsabilità. La loro sola presenza migliora la squadra.

In questo senso, spesso è necessario anche un portiere forte. Come vede lo sviluppo di Gregor Kobel?

Molto bene. L'inizio con la Nations League, dove abbiamo subito molti gol, è stato difficile. Non è stato subito in grado di distinguersi, ma ha tenuto duro ed è stato premiato nelle amichevoli giocate negli Stati Uniti, quando per la prima volta non ha subito alcuna rete.

Chi vede attualmente come suo numero due?

È una domanda aperta e sarà decisa prima della Coppa del Mondo. Penso che proveremo un sostituto nei match di preparazione.

Di recente ha detto in un'intervista: «È una delle cose più difficili nel calcio». Parlava di conversazioni con i giocatori che non ha utilizzato. Cosa dice loro in questi casi?

Il calcio è uno sport in cui può capitare che, in una giornata di campionato, alcuni giocatori di riserva restino senza scendere in campo. Non come nell'hockey su ghiaccio con le quattro linee, nella pallamano con i cambi illimitati o nel football americano, dove molti atleti hanno l'opportunità di mettersi in mostra, anche solo per pochi minuti.

Da noi, inevitabilmente, alcuni restano in panchina. Ed è una scelta che devo spiegare loro in modo trasparente. Forse il risultato del match non ha permesso il loro schieramento, magari il rendimento in allenamento non è stato sufficiente, oppure semplicemente i concorrenti nel determinato ruolo erano più forti.

Quali sono le reazioni?

Variano. Alcuni la prendono in modo sportivo, altri la prendono sul personale e sono delusi. Ma è anche chiaro che tutti giocatori vogliono essere necessari e dare il loro contributo.

Parla in modo diverso ai giocatori esperti rispetto a quelli della generazione più giovane?

Dipende sicuramente dal loro ruolo nella squadra. Cerco di intercettare un giocatore esperto prima della partita per spiegargli i miei pensieri. Con i più giovani invece, tendo ad aspettare e a vedere come reagiscono.

Ma funziona anche al contrario: i giocatori possono venire da me e chiedere un feedback. La mia porta è sempre aperta.

L'anno scorso la comunicazione è stata un tema importante. Noah Okafor ha detto in un podcast che non si sentiva abbastanza apprezzato. Anche Renato Steffen ha detto in un'intervista televisiva che avrebbe voluto una comunicazione più diretta.

Penso che sia un peccato che l'insoddisfazione venga affrontata in pubblico. Se la squadra funziona e vince, un giocatore supplementare può capire che deve avere pazienza. E i calciatori possono sempre chiamarmi se vogliono fare due chiacchiere.

Queste dichiarazioni la feriscono personalmente?

No, so giudicare bene. Renato era sicuramente ancora su di giri nell'intervista rilasciata subito dopo la partita. Ho avuto ripetute conversazioni con Okafor durante l'anno del Campionato Europeo. Gli ho detto che apprezzo le sue qualità, ma che ha anche una forte concorrenza per il suo ruolo.

Okafor viene attualmente utilizzato di nuovo con regolarità. Crede che voi due vi ritroverete, o sono successe troppe cose?

C'è sempre un modo. Come ho detto, non prendo queste cose sul personale e non porto rancore. Abbiamo parlato al telefono e presto andrò a trovarlo a Leeds.

È l'anno della Coppa del Mondo, il suo terzo torneo importante come allenatore della nazionale. Sente già l'eccitazione?

Sta iniziando ed è sicuramente più presente rispetto all'ultima volta in Qatar, quando il torneo si è svolto alla fine dell'anno. L'eccitazione è iniziata quando è stato fatto il sorteggio a dicembre. L'intero spettacolo ci ha dato un assaggio di ciò che ci aspetta.

Per la prima volta, il torneo avrà 48 squadre invece delle 32 precedenti. Non sono troppe?

Dal mio punto di vista, non cambierà molto. Si tratta di un turno a eliminazione diretta in più alla fine. E perché no? La FIFA sviluppa costantemente questo sport e credo che sia necessario.

Le partite dei gironi si giocheranno alle 12:00 ora locale. I giocatori devono essere preparati in modo particolare per questo?

Nei campionati europei, a volte le partite si giocano all'ora di pranzo durante il fine settimana. Ma naturalmente ci coordineremo con il team di prestazione per controllare la forma. Poi mangeremo spaghetti alle otto e mezza: non vedo l'ora.

Lei ha anche dichiarato più volte che la sua squadra può battere qualsiasi avversario in una buona giornata. Cosa dobbiamo aspettarci dai Mondiali?

Agli Europei abbiamo dimostrato il nostro potenziale e abbiamo mancato di poco l'accesso alle semifinali. La nostra fiducia è alta e il nostro obiettivo è quello di giocare il miglior Mondiale di qualsiasi altra Nazionale svizzera.

Ciò significa raggiungere almeno i quarti di finale...

Tuttavia, il formato non ci permette di guardare lontano. Per questo dobbiamo superare il girone e poi affrontare un avversario per volta. Il nostro vantaggio è che molti dei nostri giocatori hanno l'esperienza necessaria.

Conoscono le dinamiche del torneo. Alla fine, dobbiamo sperare che non subiscano infortuni e che abbiamo la fortuna necessaria durante le partite.

Prima di partire, ci sono le amichevoli di marzo: ci aspettano due avversarie forti, la Germania e la Norvegia.

In passato, i nostri avversari nell'incontro di marzo tendevano a essere poco brillanti, squadre che si mettevano in difesa e ci lasciavano giocare. Ora una squadra è una delle favorite per vincere la Coppa del Mondo e l'altra è una «nuova arrivata» che ha marciato in modo impressionante attraverso le qualificazioni. Sarà interessante.

Vuole fare ancora degli esperimenti o si tratta già di una prova generale in vista dei Mondiali?

Dovrebbe essere un confronto con due squadre di alto livello. Così avremo un'indicazione della nostra posizione.

Quindi ha già in mente la formazione per la Coppa del Mondo?

La struttura di base è già pronta. L'anno scorso abbiamo integrato più giocatori giovani nella squadra. Penso innanzitutto a Johan Manzambi, che ha debuttato a giugno e ora ha giocato otto partite internazionali. Ha avuto un impatto immediato.

Ha fatto una buona impressione anche Alvyn Sanches, che purtroppo si è infortunato, ma ora sta tornando. Stanno rivitalizzando la competizione interna.

Anche Sascha Britschgi, Zachary Athekame e Alessandro Vogt sono tra i giocatori promettenti che escono dall'Under 21...

Erano già stati oggetto di discussione durante le qualificazioni e sono ancora nel nostro radar. Siamo in contatto con tutti e tre e loro sanno che potrebbero diventare un'opzione se ci fosse un bisogno improvviso nelle loro posizioni o se facessero un nuovo salto di qualità. Non dobbiamo però dimenticare i giocatori che ci hanno aiutato a superare le qualificazioni.

Nonostante gli scarsi risultati in Nations League, non ha mai tremato.

Abbiamo analizzato la Nations League quasi esattamente un anno fa, esaminato i dati delle partite e poi tratto le dovute conclusioni.

Cosa è emerso dall'analisi?

Abbiamo dovuto ritrovare noi stessi dopo lo stravolgimento della squadra. Non abbiamo giocato male di per sé, ma a questo livello i dettagli sono fondamentali.

Una questione in particolare è stata al centro dell'attenzione: l'efficienza. Allora non capitalizzavamo molte occasioni, mentre i nostri avversari facevano spesso il contrario.

Come si impara l'efficienza?

Nelle nostre riunioni abbiamo sempre una quantità limitata di tempo, ma si può comunque affrontare un argomento in modo consapevole. Ero semplicemente stufo di parlare della mancanza di efficienza nelle conferenze stampa.

Quindi ci siamo concentrati completamente su questo aspetto e abbiamo anche osservato da vicino le scene rilevanti nelle sessioni video, per esempio.

E poi?

La scorsa estate ci siamo recati negli Stati Uniti, dove i giocatori non hanno avuto distrazioni, grazie alla distanza e al fuso orario, e sono riusciti ad affiatarsi perfettamente tra loro.

L'aspetto fondamentale era che il clima all'interno della squadra restasse sempre positivo: non c'era bisogno di rimettere in discussione le basi, ma potevamo concentrarci in modo mirato sui dettagli.

Lei ha ancora il contatto con i tifosi quando entra in campo. Perché?

Ho iniziato semplicemente per ringraziarli del sostegno, soprattutto nelle partite in trasferta. Con il tempo è diventata una consuetudine anche nelle gare casalinghe. Per me rappresenta anche un riscontro sincero.

Quando vedo il pubblico applaudire dai settori più alti degli spalti, come è accaduto di recente, è una conferma e una sensazione molto bella. In momenti come questi mi piace particolarmente essere il commissario tecnico della Nazionale, anche perché abbiamo attraversato fasi più difficili.

Quando è stata l'ultima volta che ha avuto la pelle d'oca entrando in uno stadio?

All'ultima partita in casa a Ginevra, l'atmosfera, i tifosi con tutte le bandiere... Avrei voluto che avessimo potuto festeggiare insieme la qualificazione anticipata dopo il grande sostegno durante la partita. Ma in quel caso ci è mancato l'aiuto dagli altri risultati.

E fuori dal campo?

Trovo molto bella anche la fase di preparazione ai raduni. Certo, non mi viene la pelle d'oca, ma l'attesa di ritrovare lo staff e i giocatori è sempre grande. E il momento in cui tutti sono arrivati e ci si ritrova di nuovo insieme attorno a un tavolo è davvero speciale. È allora che penso: ci siamo, si ricomincia.