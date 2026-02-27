Proprio alla vigilia della decisiva partita del girone dei Mondiali contro la Bosnia, le condizioni di salute di Murat Yakin stanno creando inquietudine nel campo svizzero. Secondo quanto riporta il «Blick», l’allenatore della Nazionale presenterebbe sintomi simil-influenzali.

Murat Yakin non è al meglio della forma.

Contro la Bosnia ci sarà?

Contro la Bosnia ci sarà? Murat Yakin è indisponibile: si profila nella Nati un'ondata influenzale come in Qatar?

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Oggi, giovedì la Nazionale svizzera disputerà la sua seconda partita del girone dei Mondiali. A Inglewood, non lontano da Los Angeles, si terrà la sfida contro la Bosnia-Erzegovina.

Dopo il magro 1-1 all’esordio, la squadra, partita con grandi ambizioni, è già sotto pressione.

E proprio in questo momento cruciale, l’influenza sembra aver colpito l’allenatore Murat Yakin.

Come riporta il «Blick», sembrerebbe che non stia molto bene. La causa sarebbe da ricercarsi probabilmente nei climatizzatori, che negli Stati Uniti sono solitamente impostati a temperature molto basse.

Già durante la conferenza stampa di mercoledì il coach appariva provato, a suo dire la notte scorsa non è riuscito a dormire molto.

Ciononostante il 51enne sarà molto probabilmente in panchina per la partita contro la Bosnia – che avrà inizio alle 12:00 ora locale (21:00 ora svizzera) – per non abbandonare la sua squadra in questa situazione difficile.

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Un piccolo barlume di speranza però c'è: finora i giocatori, ad eccezione dell’infortunato Miro Muheim, sarebbero tutti in buona salute.

Ma la Nazionale ha già dovuto sperimentare durante gli ultimi Mondiali quanto possa essere critica un’eventuale ondata influenzale. In Qatar, negli ottavi di finale, si è subita una netta sconfitta per 1-6 contro il Portogallo.

«Abbiamo sottovalutato le temperature e gli ambienti interni estremamente freddi. Quando il primo giocatore si è ammalato, abbiamo potuto osservare chiaramente come l’influenza si diffondesse a macchia d’olio».

«Allora siamo scesi in campo completamente indeboliti. Questa volta siamo meglio preparati, una cosa del genere non deve ripetersi», ha affermato Yakin prima del torneo.