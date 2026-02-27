Nonostante la vittoria nel girone, il nome più discusso è quello di un giocatore che finora non ha ancora giocato nemmeno un minuto. Il commissario tecnico della Nazionale Murat Yakin si spiega in un’ampia intervista su blue Sport e commenta in dettaglio la situazione dell’attaccante del Leeds Noah Okafor.

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante la Svizzera abbia conquistato il primo posto nel girone, Noah Okafor non è ancora sceso in campo. Il suo ruolo continua a far discutere esperti e tifosi.

Murat Yakin spiega nel programma dedicato ai Mondiali «Heimspiel bei der Nati» che contro il Canada la squadra aveva bisogno soprattutto di stabilità difensiva ed esperienza.

Il commissario tecnico sottolinea di voler continuare a puntare su Okafor e di voler concedergli minuti di gioco non appena si presenterà l’occasione giusta.

Gli infortuni e il peso di altri giocatori durante le qualificazioni e la preparazione hanno influenzato le scelte compiute finora.

La Svizzera si è qualificata agli ottavi di finale come prima classificata del girone.

Noah Okafor, però, non ha contribuito a questo risultato, o meglio, non ha avuto l’opportunità di farlo: l’attaccante del Leeds, autore di otto reti in Premier League nella scorsa stagione, non è infatti sceso in campo nemmeno per un secondo.

La decisione di Murat Yakin di lasciare fuori l’esterno offensivo ha sorpreso anche l'ex attaccante della Nazionale Marco Streller, che considera Okafor «un giocatore incredibilmente interessante».

«Contro il Canada, Noah avrebbe potuto garantire un buon contributo nelle situazioni di transizione», sostiene l'ex bomber.

Anche Andy Böni, caporedattore di blue Sport, avrebbe inserito Okafor al posto di Christian Fassnacht nella fase finale della partita.

A suo avviso, il giocatore basilese è ora «molto deluso» e «probabilmente non capisce» perché, pur essendo un attaccante della Premier League, gli sia stato preferito un giocatore dello Young Boys.

Murat Yakin è tornato sull'argomento nel talk mondiale di blue Sport «Heimspiel bei der Nati»: «Abbiamo diversi giocatori in panchina che ci offrono opzioni differenti. Stiamo preparando vari scenari, con profili diversi, per affrontare avversari che hanno stili di gioco completamente differenti», spiega il commissario tecnico della Nazionale.

E aggiunge: «Un giocatore che parte dalla panchina deve semplicemente essere pronto, indipendentemente da chi sia».

Okafor non è sceso in campo già agli Europei

La Nazionale lavora su diversi scenari, che possono essere molto diversi tra loro, spiega il commissario tecnico. Contro il Canada era necessaria una «stabilità difensiva».

«Negli ultimi dieci minuti siamo stati sotto pressione e per questo ho puntato maggiormente sull’esperienza», afferma Yakin spiegando la sua decisione.

Ciononostante, Noah ha «un profilo interessante», grazie soprattutto alle sue qualità offensive e alla capacità di vincere i duelli uno contro uno.

Secondo Yakin, avrebbe preso in considerazione anche altre opzioni: rafforzare il centrocampo con Ardon Jashari o Denis Zakaria, oppure addirittura inserire Aurel Amenda, che con «la sua stazza avrebbe potuto chiudere gli spazi in difesa», visto che gli avversari avevano ormai sbilanciato tutta la squadra in avanti.

Le discussioni su Okafor riportano alla mente ricordi dell’ultimo Europeo, quando non scese mai in campo in cinque partite e non nascose la sua irritazione al riguardo.

Quando in seguito l'attaccante criticò pubblicamente il suo ruolo nella selezione nazionale, ci fu un confronto con Yakin. Poi Okafor si scusò con la squadra e fu reintegrato.

Yakin non vuole soffermarsi troppo sui retroscena. «Quest’anno si è infortunato due volte ed è entrato in squadra proprio mentre era infortunato», sottolinea Yakin.

Per tutti i giocatori che non hanno ancora avuto molto spazio in campo, ci sono delle ragioni.

«Deve aspettare ancora un po’»

«O hanno subito un infortunio di lunga durata, oppure non hanno giocato durante le qualificazioni. O ancora non hanno preso parte alle amichevoli di marzo. Per questo motivo bisogna tenere conto anche dei giocatori che, da un lato, hanno contribuito alla qualificazione e, dall’altro, hanno partecipato con regolarità alla preparazione».

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Il giorno prima della partita contro il Canada, Yakin ha cercato di parlare con il ventiseienne originario della regione di Basilea.

«Ho detto a Noah: "Ti inserirò nei miei piani e avrai la possibilità di giocare, se l’andamento della partita lo consentirà"». Gli ha spiegato che avrebbe dovuto «semplicemente aspettare ancora un po’».

«Se fossimo stati in vantaggio per 2-0 contro il Canada nella fase finale, avrei potuto concedergli qualche minuto. Naturalmente lo avrei fatto molto volentieri», sottolinea Yakin, aggiungendo: «Ma l’andamento della partita semplicemente non lo ha permesso».

L'intervista completa in video (in svizzero tedesco):