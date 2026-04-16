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Sul futuro della Nati Murat Yakin in esclusiva a blue Sport: «Granit Xhaka continuerà anche dopo il Mondiale»

Luca Betschart

16.4.2026

Murat Yakin Granit Xhaka
Murat Yakin Granit Xhaka
Imago

La Nazionale svizzera può continuare a contare sul suo capitano. Come ha rivelato in esclusiva il tecnico Murat Yakin nel programma di approfondimento calcistico «Heimspiel» di blue Sport, il recordman svizzero vuole continuare anche dopo la Coppa del Mondo.

Syl Battistuzzi

16.04.2026, 19:46

16.04.2026, 19:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'allenatore della Nati Murat Yakin conferma nel talk calcistico «Heimspiel» che il capitano Granit Xhaka vuole continuare la sua carriera in Nazionale dopo la Coppa del Mondo.
  • Yakin è ambizioso per il Mondiale e vede un grande potenziale nella squadra. L'obiettivo è quello di giocare la miglior competizione internazionale nella storia della Svizzera.
Mostra di più

Dopo le difficoltà iniziali - nell'autunno 2023, ad esempio, Granit Xhaka aveva criticato pubblicamente la mancanza di intensità negli allenamenti - il capitano e Murat Yakin si sono ritrovati.

Verso i Mondiali. La prima partita della Nazionale svizzera sarà un’amichevole contro l’Australia

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Dopo gli Europei del 2024, quando il futuro di tecnico della Nazionale era ancora aperto, Xhaka si era espresso a favore della sua permanenza. Ora il contratto di Murat è valido fino agli Europei del 2028.

Resta da vedere se per allora la nazionale avrà un volto diverso.

Dopo tutto, giocatori chiave come lo stesso Xhaka (32 anni), Ricardo Rodriguez (32 anni), Remo Freuler (32 anni) e Silvan Widmer (31 anni) saranno già, calcisticamente parlando, in età avanzata.

Al tecnico della Nazionale è stato chiesto, nel programma di blue Sport Heimspiel, se questo sarà «l'ultimo ballo» per il capitano.

«No, assolutamente no. Non riesco a immaginarlo. Finché è in questa forma dal punto di vista della salute, giocherà il più a lungo possibile», ha detto il ct della Svizzera.

«So anche da lui che andrà avanti dopo la Coppa del Mondo. Sono contento di questo. Dovrà certo sempre essere in forma e fisicamente al massimo livello» ha aggiunto il 51enne.

Ricardo Rodriguez è ancora sorprendente

Fabian Frei è stupito anche da Ricardo Rodriguez: «Gioca esattamente come quando aveva 22 anni. Gioca per il Betis Siviglia, che non è un club qualsiasi».

Andy Böni, caporedattore di blue Sport, ricorda l'inizio della carriera di Rodriguez in Nazionale.

«Nel 2011, Reto Ziegler aveva ricevuto il cartellino rosso contro il Galles, Rodriguez gli era subentrato e da allora nessuno ha più preso il suo posto».

Curiosità: Frei ha debuttato nella stessa partita. Il 37enne, che ha chiuso la sua carriera con il Winterthur in estate, ha collezionato un totale di 24 presenze con la squadra maggiore.

«Vogliamo giocare la migliore Coppa del Mondo di sempre»

A Yakin viene poi chiesto quale sarebbe un buon risultato in Coppa del Mondo.

Il modo in cui la Nati ha giocato a Euro 2024 in Germania lo rende ottimista.

«Sarebbe stato possibile vincere i quarti di finale contro l'Inghilterra, per come abbiamo giocato. Erano possibili molte cose, tra cui una semifinale, una finale... Naturalmente questo ci dà molto da sognare», ha detto il basilese.

«Ovviamente, molti vorrebbero vedere la Svizzera andare lontano alla Coppa del Mondo.»

«Dobbiamo superare la fase a gironi nel miglior modo possibile, in modo da poter affrontare negli spareggi gli avversari che non si sono classificati al primo posto», riassume Yakin.

Le sue aspettative sono chiare: «Vogliamo giocare la migliore Coppa del Mondo di tutti i tempi.»

«Ne abbiamo l'opportunità e la qualità per farlo».

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