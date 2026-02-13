L'allenatore della Nazionale svela, durante una lunga intervista con blue Sport, dove trascorre il suo tempo libero. «In palestra non mi vedrete», afferma. E spiega perché la sua famiglia non è presente ai Mondiali.

Ecco di cosa si tratta Nel talk di blue Sport, il ct della Nazionale Murat Yakin racconta anche diversi aspetti della sua vita privata.

Rivela se dorme peggio prima o dopo una partita e parla della sua famiglia, che sente la sua mancanza.

E dove trascorre Yakin il suo tempo libero? Di certo non in palestra, a differenza del suo ex compagno di squadra ed esperto di blue Sport Pascal Zuberbühler

A differenza di molti dei suoi giocatori, Murat Yakin non potrà contare sul sostegno della famiglia durante i Mondiali.

Quando la Nazionale apre le porte a Vancouver a parenti e amici, i suoi cari non sono presenti. «Non sono potuti venire, mia figlia deve andare a scuola», spiega il ct.

«Quindi poi si siede da solo a fumare un sigaro?», gli chiede blue Sport. Yakin sorride e risponde: «No. Abbiamo molto da fare, siamo qui per lavorare».

Naturalmente resta in contatto con la famiglia. «Ci sentiamo ogni mattina e ogni sera. Certo che mi mancano e anch'io manco a loro», racconta durante la grande intervista concessa a blue Sport.

Golf e padel invece della palestra

Il suo ex compagno di squadra e oggi opinionista di blue Sport, Pascal Zuberbühler, lo saluta dalla palestra e gli chiede come trascorre il tempo libero.

La risposta è immediata: «In palestra non mi vedrete. Mi piace stare all'aria aperta. Qui ho la possibilità di giocare a golf e mi piace molto anche il padel».

Yakin rivela che uno o due giocatori della Nazionale gli chiedono spesso una partita a padel, ma preferisce non svelarne i nomi. «Tanto vinco sempre io», scherza con un sorriso.

«Dormo peggio prima della partita»

Alla vigilia delle sfide a eliminazione diretta, il commissario tecnico appare rilassato come sempre. Ammette però che un Mondiale non lascia indifferenti.

«Prima delle partite sono molto concentrato e seguo le mie routine. Non sono nervoso, ma ovviamente c'è tensione: la posta in gioco è alta. Alla fine vogliamo vincere».

Alla domanda se dorma peggio prima o dopo una partita, il 51enne non ha dubbi: «Direi prima. Hai preparato tutto, hai la tattica in testa e non vedi l'ora che la partita inizi».

L'intervista completa in video (in svizzero tedesco)