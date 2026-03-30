Amina Muratovic KEY

Ci sono tre novità nella rosa della Nazionale femminile svizzera che si prepara alla doppia sfida contro la Turchia per le qualificazioni ai Mondiali.

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Il commissario tecnico Rafel Navarro ha convocato Alayah Pilgrim, Smilla Vallotto e Amina Muratovic per le partite del 14 e 18 aprile a Zurigo e Sinop.

Le prime due tornano dopo infortunio e malattia, mentre la vera novità è la 19enne del Servette, alla sua prima convocazione per la Nazionale maggiore dopo le 19 partite con l’U19.

Le tre prendono il posto di Laia Ballesté, Leela Egli, Seraina Piubel e Meriame Terchoun.