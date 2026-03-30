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Tre novità Prima convocazione nella Nazionale femminile per Muratovic

Swisstxt

30.3.2026 - 12:44

Amina Muratovic
Amina Muratovic
KEY

Ci sono tre novità nella rosa della Nazionale femminile svizzera che si prepara alla doppia sfida contro la Turchia per le qualificazioni ai Mondiali.

SwissTXT

30.03.2026, 12:44

30.03.2026, 12:51

Il commissario tecnico Rafel Navarro ha convocato Alayah Pilgrim, Smilla Vallotto e Amina Muratovic per le partite del 14 e 18 aprile a Zurigo e Sinop.

Le prime due tornano dopo infortunio e malattia, mentre la vera novità è la 19enne del Servette, alla sua prima convocazione per la Nazionale maggiore dopo le 19 partite con l’U19.

Le tre prendono il posto di Laia Ballesté, Leela Egli, Seraina Piubel e Meriame Terchoun.

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