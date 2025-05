Lecce-Napoli KEY

Il Napoli e l'Inter sono avanzati di pari passo nella 35a giornata di Serie A.

Swisstxt

I partenopei si sono imposti per 1-0 in trasferta a Lecce, mentre i nerazzurri, in casa, hanno messo sotto con lo stesso risultato il Verona schierando le riserve per preservare i titolari in vista del ritorno della semifinale di Champions League. Gli uomini di Conte vantano quindi sempre tre punti di vantaggio su quelli di Inzaghi.