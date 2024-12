Isaksen KEY

Il Napoli è stato sconfitto 1-0 in casa dalla Lazio e ha perso la vetta della classifica di Serie A, occupata ora dall'Atalanta.

A decidere la sfida del Maradona è stata la rete siglata al 79' da Isaksen, che ha così permesso ai biancocelesti di battere per 2 volte in pochi giorni la squadra di Conte, dopo il successo centrato in Coppa Italia.

