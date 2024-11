Doppietta

La prima fuga tentata del Napoli ha già subito una brusca frenata.

La capolista di Serie A è infatti caduta per la seconda volta in stagione venendo superata per 3-0 da un’ottima Atalanta. Al Maradona doppietta di Lookman e gol di Retegui, con gli orobici ora a -3 dalla vetta della classifica. Si è invece riportata a -1 l'Inter, vittoriosa 1-0 sul Venezia grazie a Lautaro.

