L’ASF ha annunciato due amichevoli in vista della prossima finestra di marzo dedicata alle Nazionali, da cui uscirà – tra le altre – anche la quarta avversaria della Svizzera nel Gruppo B dei Mondiali.
Per iniziare la lunga preparazione verso l’America, la Nati affronterà il 27 marzo a Basilea la Germania, mentre quattro giorni più tardi si recherà a Oslo per affrontare i padroni di casa della Norvegia.
Il resto del programma d’avvicinamento alla competizione, che comprenderà le ultime amichevoli tra fine maggio e inizio giugno, verrà svelato nel 2026.