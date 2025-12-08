  1. Clienti privati
A marzo 2026 Nati in amichevole contro la Germania e la Norvegia

Swisstxt

8.12.2025 - 15:19

Yakin
Yakin
KEY

L’ASF ha annunciato due amichevoli in vista della prossima finestra di marzo dedicata alle Nazionali, da cui uscirà – tra le altre – anche la quarta avversaria della Svizzera nel Gruppo B dei Mondiali.

SwissTXT

08.12.2025, 15:19

08.12.2025, 15:25

Per iniziare la lunga preparazione verso l’America, la Nati affronterà il 27 marzo a Basilea la Germania, mentre quattro giorni più tardi si recherà a Oslo per affrontare i padroni di casa della Norvegia.

Il resto del programma d’avvicinamento alla competizione, che comprenderà le ultime amichevoli tra fine maggio e inizio giugno, verrà svelato nel 2026.

