La Svizzera dovrà affrontare il delicato ottavo di finale contro la Colombia senza Johan Manzambi. Secondo il Blick infatti l’attaccante avrebbe riportato un problema a un ginocchio durante l’allenamento, senza che ci sia stato un contatto con un compagno. Il 20enne si è sottoposto a risonanza magnetica che ne hanno certificato l'indisponibilità. La speranza è di recuperarlo per un eventuale quarto. Yakin si è così espresso: «Nel calcio bisogna adattarsi, dovremo essere bravi a trovare soluzioni. Domani dovremo mettere in campo la loro stessa energia, solo la tattica non basterà».