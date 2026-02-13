Manzambi
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La Svizzera dovrà affrontare il delicato ottavo di...
La Svizzera dovrà affrontare il delicato ottavo di finale contro la Colombia senza Johan Manzambi. Secondo il Blick infatti l’attaccante avrebbe riportato un problema a un ginocchio durante l’allenamento, senza che ci sia stato un contatto con un compagno. Il 20enne si è sottoposto a risonanza magnetica che ne hanno certificato l'indisponibilità. La speranza è di recuperarlo per un eventuale quarto. Yakin si è così espresso: «Nel calcio bisogna adattarsi, dovremo essere bravi a trovare soluzioni. Domani dovremo mettere in campo la loro stessa energia, solo la tattica non basterà».