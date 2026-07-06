La Svizzera affronterà la vigilia dell'importantissimo match contro la Colombia con un po' d'apprensione. Manzambi, Vargas e Sow infatti non avrebbero terminato l'allenamento di rifinitura e sono in dubbio, anche se c'è chi parla di pretattica. I tre si sottoporranno ad esami medici nel pomeriggio per capire l'entità degli infortuni e se Yakin dovrà cambiare qualcosa nel suo scacchiere. «Nel calcio bisogna adattarsi, se non ci saranno dovremo essere bravi a trovare soluzioni. Domani dovremo mettere in campo la loro stessa energia, solo la tattica non basterà».