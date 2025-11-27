L’ASF ha deciso di terminare la collaborazione con l’allenatore della Nazionale U21 Sascha Stauch.
Il 51enne tedesco paga le difficoltà incontrate nella campagna di qualificazione agli Europei 2027, ora a rischio.
Dopo l’ultima sconfitta contro il Lussemburgo la situazione vede infatti i rossocrociati in terza piazza nel Gruppo C, ad un punto dal secondo posto che garantirebbe l’accesso ai playoff.
«Non è stata una decisione facile – ha spiegato Pierluigi Tami – Siamo tuttavia convinti che questo sia il momento giusto per intraprendere una nuova direzione sportiva».