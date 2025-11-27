  1. Clienti privati
Calcio L'allenatore Stauch della nazionale U21è stato esonerato

Swisstxt

27.11.2025 - 09:41

Sascha Stauch
Sascha Stauch
Keystone

L’ASF ha deciso di terminare la collaborazione con l’allenatore della Nazionale U21 Sascha Stauch.

SwissTXT

27.11.2025, 09:41

27.11.2025, 09:51

Il 51enne tedesco paga le difficoltà incontrate nella campagna di qualificazione agli Europei 2027, ora a rischio.

Dopo l’ultima sconfitta contro il Lussemburgo la situazione vede infatti i rossocrociati in terza piazza nel Gruppo C, ad un punto dal secondo posto che garantirebbe l’accesso ai playoff.

«Non è stata una decisione facile – ha spiegato Pierluigi Tami – Siamo tuttavia convinti che questo sia il momento giusto per intraprendere una nuova direzione sportiva».

