L’ASF ha deciso di terminare la collaborazione con l’allenatore della Nazionale U21 Sascha Stauch.

Il 51enne tedesco paga le difficoltà incontrate nella campagna di qualificazione agli Europei 2027, ora a rischio.

Dopo l’ultima sconfitta contro il Lussemburgo la situazione vede infatti i rossocrociati in terza piazza nel Gruppo C, ad un punto dal secondo posto che garantirebbe l’accesso ai playoff.

«Non è stata una decisione facile – ha spiegato Pierluigi Tami – Siamo tuttavia convinti che questo sia il momento giusto per intraprendere una nuova direzione sportiva».