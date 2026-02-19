Navarro KEY

La Svizzera si appresta a disputare sue le prime partite di qualificazione ai Mondiali 2027 in Brasile, che la vedranno impegnata il 3 marzo a Losanna contro l’Irlanda del Nord e il 7 marzo a Malta.

Rafael Navarro ha scelto una rosa d’esperienza per i due incontri. «L’obiettivo è vincere entrambe le partite – ha spiegato lo spagnolo in conferenza stampa – Vogliamo fare un passo avanti e migliorarci».

Il selezionatore non potrà contare su Smilla Vallotto ma ritroverà Julia Stierli. Tornano pure in squadra Lia Kamer, Irina Fuchs e Seraina Pubel.