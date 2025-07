Forest

Dan Ndoye ha trovato la sua nuova squadra, il Nottingham Forest.

Swisstxt

Dopo settimane di speculazioni che vedevano l’ala del Bologna sui taccuini di diversi club (in particolare del Napoli), a rompere gli indugi sono stati i due volte campioni d’Europa che hanno messo sul tavolo circa 40 milioni di euro più bonus per il trasferimento del 24enne. Il nativo di Nyon in due stagioni coi felsinei ha collezionato 75 presenze complessive e ha firmato 11 reti, vincendo anche una Coppa Italia. Il trasferimento di Ndoye è uno dei più cari di sempre per un elvetico, dietro solo a quello di Xhaka all'Arsenal.