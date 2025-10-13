Dan Ndoye KEY

Dan Ndoye, pur sottolineando la bontà del punto guadagnato in Slovenia, sottolinea come alla Svizzera sia mancato un po' di ritmo.

«Con una difesa così piazzata avremmo dovuto essere più veloci», ha affermato. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Breel Embolo: «Abbiamo forzato, mentre loro ci hanno atteso passivamente e ci hanno bloccato». Più positivo il CT Murat Yakin. «Se consideriamo i 4 punti conquistati in trasferta possiamo essere comunque felici. Su questo terreno è stato difficile e i nostri avversari hanno difeso molto bene», ha detto.