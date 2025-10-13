  1. Clienti privati
Calcio Ndoye, «ci è mancato ritmo»

Swisstxt

13.10.2025 - 23:22

Dan Ndoye
Dan Ndoye
KEY

Dan Ndoye, pur sottolineando la bontà del punto guadagnato in Slovenia, sottolinea come alla Svizzera sia mancato un po' di ritmo.

SwissTXT

13.10.2025, 23:22

13.10.2025, 23:29

«Con una difesa così piazzata avremmo dovuto essere più veloci», ha affermato. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Breel Embolo: «Abbiamo forzato, mentre loro ci hanno atteso passivamente e ci hanno bloccato». Più positivo il CT Murat Yakin. «Se consideriamo i 4 punti conquistati in trasferta possiamo essere comunque felici. Su questo terreno è stato difficile e i nostri avversari hanno difeso molto bene», ha detto.

