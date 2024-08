Dan Ndoye Keystone

In settembre l'attaccante del Bologna non potrà giocare con la Nati.

Swisstxt

Nella lista dei convocati per i primi impegni della nuova stagione di Nations League (in Danimarca il 5 settembre, e contro la Spagna l’8) Murat Yakin non potrà inserire il nome di Dan Ndoye.

L’ala del Bologna si è infatti procurata una lesione di primo grado del bicipite femorale destro e, come comunicato dal club felsineo, dovrà stare a riposo per tre settimane.

