Dan Ndoye Keystone

altra big della Serie A ha salutato la Coppa Italia allo stadio degli ottavi di finale.

Dopo il Napoli un’ L’Inter, incapace di sbrogliare la matassa Bologna, si è fatta letteralmente beffare ai supplementari dagli emiliani che, grazie ai primi due tiri in porta, si sono imposti per 2-1. Dopo 90' in cui c'è stato praticamente soltanto l'errore dal dischetto di Lautaro Martinez, fattosi ipnotizzare da Ravaglia, Carlos Augusto ha sbloccato il punteggio al 92'. Beukema ha pareggiato i conti al 112', mentre il rossocrociato Ndoye ha mandato ai quarti i rossoblù al 116'.

Swisstxt