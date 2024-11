Ndoye Ndoye

è apprensione per le condizioni di Dan Ndoye, costretto a uscire in barella nella sfida tra Roma e Bologna.

Swisstxt

C’ Al 21’ l’attaccante della Nazionale rossocrociata si è violentemente scontrato con il palo mentre tentava in scivolata di deviare il pallone in porta e ha riportato un infortunio non definito a una gamba.

Swisstxt