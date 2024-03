Omar Rekik Imago

diaye e Omar Rekik (due dei quattro nuovi arrivi dal mercato invernale) in Super League e in Coppa Svizzera fino al termine della stagione.

Il Servette non potrà schierare Bassirou N’ La Commissione dei trasferimenti della Swiss Football League non ha infatti accordato una deroga al club ginevrino, colpevole di aver mandato in ritardo la nuova lista aggiornata della propria rosa.

Swisstxt