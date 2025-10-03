Mattia Croci-Torti Keystone

Dopo quasi due mesi il Lugano potrà tornare a contare su Mattia Zanotti.

SwissTXT Swisstxt

Il terzino fa parte dei convocati per la trasferta di domenica a Winterthur, ma partirà probabilmente dalla panchina. In terra zurighese i bianconeri cercheranno di inanellare una seconda vittoria consecutiva.

«Avevamo bisogno di tre punti per ritrovare convinzione e serenità. Questa settimana si è respirata un'aria diversa, più positiva», ha affermato Mattia Croci-Torti.

Il tecnico non intende però sottovalutare l'impegno: «Sappiamo cosa vuol dire giocare alla Schuetzenwiese. I primi 30 minuti sono sempre molto intensi».