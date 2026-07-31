La FIFA punta a incassare miliardi cedendo a investitori privati una parte dei propri diritti commerciali. Il piano di Gianni Infantino ha suscitato reazioni durissime: ecco come la stampa internazionale ha commentato il progetto.

Svizzera

«Aargauer Zeitung»: «Ora Infantino vuole vendere i Mondiali, e nell’operazione potrebbe essere coinvolta anche la famiglia Trump. È ancora possibile commercializzare la Coppa del Mondo più di quanto sia già avvenuto nel torneo disputato in Canada, Messico e Stati Uniti? Secondo il presidente della FIFA Gianni Infantino, evidentemente sì».

«Blick»: «L’inchiesta del «Times» è esplosa come una bomba. Gianni Infantino ha in mente nuovi progetti rivoluzionari per il futuro dei Mondiali. C’entra anche Trump?».

«Tages-Anzeiger»: «Chi investe come il gruppo Kushner non pensa al gioco, ma soltanto al proprio conto in banca. E per gonfiarlo bisogna spremere dal calcio fino all’ultimo dollaro. I Mondiali hanno già mostrato un’anticipazione dell’americanizzazione del calcio, tra pause per bere e un insignificante spettacolo dell’intervallo in finale. In futuro dovrà esserci ancora di più: più squadre, più partite, più tornei, più pubblicità. Più squadre significa passare da 48 a 64. Più tornei significa disputarli ogni due anni anziché ogni quattro. In entrambi i casi, Infantino ha già provato a preparare il terreno».

Italia

«Gazzetta dello Sport»: «Nel calcio scoppia il caos. La FIFA mette in vendita i Mondiali: quote della competizione potrebbero finire a società finanziate da capitali privati. I Mondiali si giocheranno ogni due anni?».

«Corriere dello Sport»: «La UEFA sfida la FIFA: il conflitto ha raggiunto un livello di escalation senza precedenti».

«Corriere della Sera»: «Alla luce delle personalità coinvolte nell’operazione Fifa a cominciare dala famiglia Trump, il boicottaggio della Uefa rischia di spostare lo scontro dal terreno sportivo a quello geopolitico. Aprendo un altro fronte nel confronto fra Usa e Unione europea che ha già paventato un’indagine Antitrust sull’iniziativa di Infantino.»

Germania

«Bild»: «Fermate Infantino, oppure fuori dalla FIFA! Questa volta il presidente della Federazione internazionale è andato troppo oltre. Davvero troppo. Il suo piano di svendere i Mondiali pezzo dopo pezzo attraverso una società potrebbe essere l’inizio della fine».

«Kicker»: «La UEFA deve fermare Infantino. Annunciando l’apertura della Coppa del Mondo agli investitori, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha elaborato un progetto che supera qualsiasi precedente».

«ntv»: «Quanto altro business serve ancora? Dopo i Mondiali del 2026, il numero uno della FIFA Gianni Infantino è già alla ricerca di nuove fonti di guadagno. E ora punta alla completa svendita del calcio agli investitori».

«Spiegel»: «Infantino ha fallito con la sua offensiva. Ha sottovalutato la violenza delle reazioni che lo hanno investito da martedì. In un universo normale, ora dovrebbe rassegnare le dimissioni. Ma nella FIFA c’è ben poco di normale. La UEFA ha fatto valere la propria forza, finalmente verrebbe da dire. In passato si era spesso tirata indietro: quando Gianni Infantino impose il suo piano per assegnare i Mondiali all’Arabia Saudita, oppure quando si mostrò in grande sintonia con Donald Trump e con l’emiro del Qatar».

«Sportschau»: «Il presidente della FIFA Gianni Infantino vuole ricavare ancora più denaro dai Mondiali, cedendo a investitori privati quote della competizione».

«Süddeutsche Zeitung»: «Questo episodio segna la rottura definitiva tra UEFA e FIFA. Il voto delle federazioni europee potrebbe ora risultare decisivo per il prosieguo del dibattito sulla cessione dei diritti dei Mondiali. Molti aspetti di questo accordo miliardario restano ancora da chiarire, ma per ottenere rapidamente un sì Infantino promette pagamenti milionari: fino a 86 milioni di euro per ciascuna federazione nei prossimi dodici anni».

«T-Online»: «Forse diventerà lo Jens Spahn del calcio mondiale, e resta da capire per chi dei due il paragone sia più impietoso: un professionista degli scandali, capace di sopravvivere a una controversia dopo l’altra, finisce per inciampare in un’operazione di cui ha completamente sottovalutato l’impatto pubblico. Deve essere la fine. Con la propria autodistruzione, Infantino avrebbe davvero reso al calcio mondiale il più grande servizio del suo mandato».

Inghilterra

Mirror: «Gianni Infantino deve andarsene. Dopo la brutale reazione suscitata dai suoi piani per i Mondiali, per il presidente della FIFA non c’è più possibilità di tornare indietro».

«BBC»: «Al di là del disagio che molti proveranno di fronte al possibile coinvolgimento di fondi di private equity e di una figura strettamente legata a Donald Trump, al centro di questa vicenda c’è anche una battaglia per il controllo dello sport. L’obiettivo dichiarato della FIFA di sviluppare ulteriormente il calcio a livello globale preoccupa chi è più vicino alla realtà del gioco».

«Daily Star:» «Respinta la macchina da soldi di Gianni».

«Guardian»: «La FIFA sta prendendo lo sport del popolo per venderlo? Be’, soltanto una piccola quota «non di controllo». Ma di chi è davvero questo gioco? Come ha sottolineato Infantino nel suo post di 15 pagine su Instagram, la FIFA ha «organizzato in prima linea, lavorato duramente e messo in piedi il miglior spettacolo del mondo». Forse sarebbe il caso di concederle una pausa?».

«Independent»: «Il vergognoso piano della FIFA di vendere la Coppa del Mondo rappresenta la più grande minaccia esistenziale mai affrontata dal calcio. Ma qualcuno riuscirà a fermarlo?».

«The Sun»: «Un mondo di sofferenza! Gianni Infantino prepara una spudorata vendita dei Mondiali, mentre la UEFA reagisce con furia».

«The Times»: «Mondiali in vendita! Dietro il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo c’è l’avidità di Gianni Infantino».

Francia

«L'Équipe:» «La minaccia di un boicottaggio. Il progetto sostenuto dal presidente della FIFA Gianni Infantino per aumentare i ricavi ha provocato aspre critiche in Europa. Le federazioni europee hanno ora deciso di passare dalle parole ai fatti».

«Le Figaro»: «L’ultima trovata di Gianni Infantino. Poco più di una settimana dopo la conclusione dei controversi Mondiali del 2026, il presidente della FIFA continua a far parlare di sé».

«Le Parisien»: «Una bomba! Mentre il progetto di Gianni Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati attraverso una società commerciale ha scatenato un vero tsunami nel mondo del calcio, la UEFA ha annunciato che le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso all’unanimità di sostenere il boicottaggio dei Mondiali».

«RMC Sport»: «Un progetto rivoluzionario, un momento decisivo nella storia del calcio. E se Gianni Infantino stesse davvero conducendo la FIFA verso una nuova era? La promessa allettante rivolta alle piccole federazioni per difendere il suo controverso progetto commerciale».

Spagna

«AS»: «Nel mondo del calcio è esplosa una bomba. Scontro aperto tra Ceferin e Infantino sul progetto. La UEFA non resta a guardare e ha lanciato un severo avvertimento a tutte le parti coinvolte».

«Marca»: «Infantino progetta di vendere i Mondiali a un fondo di cui vorrebbe diventare amministratore delegato, mentre la UEFA lo attacca duramente. I critici temono che il piano possa far esplodere una bomba nel calcio».

«Mundo Deportivo»: «Nel calcio è scoppiata una crisi totale.»

Norvegia

«Dagbladet»: «Uno dei più grandi scontri di potere nel calcio internazionale degli ultimi decenni è sul punto di esplodere. All’origine c’è un profondo conflitto con il presidente della FIFA Gianni Infantino sul modo in cui il calcio mondiale dovrebbe essere governato e finanziato».

«NRK»: «È la fine della FIFA come l’abbiamo conosciuta. È parte di una megalomania comprensibile alla luce degli introiti generati dai Mondiali negli Stati Uniti, ma nel calcio non si può andare avanti così».

Austria

«Krone»: «Clamoroso! È stata venduta l’anima del calcio? Ora si profila persino un boicottaggio su vasta scala. Sconcerto nel mondo del pallone: i piani del presidente della FIFA Gianni Infantino, intenzionato a mettere in vendita i Mondiali, suscitano una reazione unanime di incredulità».

«oe24»: «Ora lo scontro nel calcio è definitivamente esploso».