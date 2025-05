Nell'album delle figurine c'è Alisha Lehmann, ma non la stella Sydney Schertenleib

Nell'album delle figurine di Topps per i prossimi Europei femminili di calcio c'è Alisha Lehmann... blue Sport

Le figurine di Topps saranno disponibili in Svizzera tra pochi giorni, mentre gli album sono già disponibili in Germania. blue Sport ha già iniziato a collezionarle.

La selezione delle 16 giocatrici rossocrociate è interessante. Non c'è il gioiello del Barcellona Sydney Schertenleib, ma ci sono Alisha Lehmann, Coumba Sow e Nadine Riesen.

La selezionatrice della Nazionale Pia Sundhage per le ultime partite di Nations League, ha invece escluso - ancora - sia la Lehmann che la Sow.

La selezione delle 16 giocatrici rossocrociate è interessante. Non c'è il gioiello del Barcellona Sydney Schertenleib, ma ci sono Alisha Lehmann, Coumba Sow e Nadine Riesen.

La selezionatrice della Nazionale Pia Sundhage per le ultime partite di Nations League, ha invece escluso - ancora - sia la Lehmann che la Sow. Mostra di più

Pia Sundhage può convocare 23 giocatori per il Campionato femminile europeo di casa. Nel libretto delle figurine di Topps c'è però spazio solo per 16 giocatrici per Nazione. La selezione fatta dalla casa editrice per la Svizzera è a dir poco audace.

Forse la sorpresa più grande è che manca Sydney Schertenleib. La 18enne ha vinto il campionato con il Barcellona e ha partecipato alla finale della Copa de la Reina e alla finale di Champions League.

Forse non è una titolare indiscussa nella squadra di club migliore del mondo, ma ha comunque molti minuti di gioco a disposizione. In Nazionale è stata di recente una presenza fissa e nelle quattro partite di Nations League disputate finora ha sempre fatto parte dell'undici titolare.

Topps non avrebbe dunque corso alcun rischio inserendo una figurina di Schertenleib.

Lehmann, Sow e Riesen con immagini Topps

Ma con altre forse sì. Perché tra le 16 giocatrici scelte per la Svizzera ce ne sono tre che non facevano parte della rosa dell'ultimo raduno: Alisha Lehmann, Coumba Sow e Nadine Riesen.

Topps si affida quindi a qualche candidata poco solida, anche se il trio ha comunque ancora buone possibilità di entrare nella rosa del Campionato europeo.

Naomi Luyet, inserita tra le sedici, è il gioiello dell'YB, oltre che essere stata l'astro nascente della stagione scorsa. Non è però stata convocata negli ultimi mesi a causa di una tendinite. Ha fatto il suo rientro in campo solo domenica, nella seconda frazione della finale contro il GC.

Non ha certo dimenticato come si gioca a calcio. Ha dato nuova linfa alla sua squadra ed è stata un fattore importante per la rimonta delle bernesi. Ai calci di rigore, ha segnato con sicurezza e, poco dopo, ha sollevato il trofeo nazionale.

L'ultima apparizione prima dei Campionati Europei

Lunedì alle 11 Pia Sundhage ha annunciato quali giocatrici utilizzerà per le ultime due partite di Nations League contro Francia e Norvegia.

Per coloro che non riceveranno la convocazione, l'aria rischia di assottigliarsi.

Le ultime scelte di Pia Sundhage

La selezionatrice non ha apportato grandi cambiamenti. Come a marzo, all'appello mancano Alisha Lehmann e Coumba Sow.

«Coumba ha ancora la possibilità di partecipare al Campionato Europeo, naturalmente. Penso che sia fantastico avere così tanta concorrenza a centrocampo», ha detto Sundhage.

«Nel caso di Alisha, non ha avuto modo di allenarsi molto in partita. Ha anche avuto dei piccoli infortuni di recente. Vediamo come andranno le prossime settimane», ha aggiunto.

Anche Naomi Luyet non è stata convocata in squadra. «È stata infortunata a lungo, non vogliamo affrettare le cose. Penso che sarebbe stato troppo presto», ha spiegato ancora Sundhage.

C'è invece Nadine Riesen.