occasione di salire al 3o posto in classifica.

Il Bellinzona ha mancato l’ Nella 22a giornata di Challenge League, i granata non sono andati oltre lo 0-0 al Comunale contro il Wil, conquistando un punto che li porta perlomeno in quinta posizione in solitaria a quota 28. L’occasione più ghiotta per sbloccare il risultato l’ha avuta nel finale il neoacquisto dell’ACB Maressa, ma il suo tiro è stato salvato sulla linea.

