Svezia Keystone

La Svezia, avversaria della Svizzera nelle qualificazioni mondiali al via a settembre, ha chiuso le amichevoli di preparazione con una vittoria.

Swisstxt

Gli scandinavi si sono infatti imposti per 4-3 sull'Algeria di mister Petkovic, che ha reagito dopo essere stata sotto per 4-0 al 56', grazie in particolare ad uno scatenato Sema, autore di una tripletta. Successo anche per la Slovenia, che affronterà i rossocrociati l'8 settembre a Basilea, capace di superare la Bosnia per 2-1 al termine di una sfida comunque molto equilibrata e decisa dalle reti di Verbic e Vombergar.