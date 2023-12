Il Besiktas stende un generosissimo Lugano e Steffen perde la testa

È finita con una sconfitta l'ultima partita di questa campagna europea del Lugano. Il Besiktas è stato più cinico, il Lugano ha creato molto, ma non ha segnato. Al termine, Steffen e Chamberlain si sono resi protagonisti di una rissa.

I turchi si sono così vendicati per i 3 punti che i bianconeri avevano conquistato in Turchia, scavalcando i ticinesi in classifica.

Davanti a un pubblico del Letzigrund più votato alla causa degli ospiti che dei ticinesi, le due squadre hanno provato a giocare la loro partita, anche se non c’era più nulla in gioco.

Una partita piacevole ad onor del vero, con diverse occasioni da rete da entrambe le parti. Purtroppo per il Lugano, e grazie alla serata di grazia del portiere avversario, la palla nella porta turca non è entrata.

Due volte ingannato da due tocchi malandrini, Saipi ha invece dovuto capitolare due volte, al 36esimo del primo tempo e all'88esimo. Tuttavia il portiere bianconero è stato autore di alcune belle parate.

La partita, bella e corretta, è terminata purtroppo con una rissa finale, iniziata dal bianconero Steffen e dal turco Oxlade-Chamberlain. Entrambi espulsi.

Il Lugano saluta così l'Europa con un bottino di 4 punti e può ora concentrarsi sul campionato e la Coppa Svizzera.

Mattia Croci-Torti: « Non capisco come abbiamo fatto a perdere questa partita»

Bislimi: «Facciamo molto gioco, creiamo occasioni, ma ci manca la zampata finale»

«Abbiamo giocato un buon primo tempo e poi è arrivato il loro gol, dal nulla. Facciamo molto gioco, creiamo molte occasioni, ma poi ci manca la zampata finale. Sono però convinto che se continuiamo a lavorare così, anche grazie a queste esperienze, l'anno prossimo potremmo fare bene», ha detto il giocatore del Lugano e della Nazionale Uran Bislimi.

Hairizi: « Abbiamo giocato un buon torneo, ma se non facciamo gol e li prendiamo, allora non va»

Tutti gli episodi salienti