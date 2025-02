Claudio Ranieri KEYSTONE

«Dobbiamo essere super concentrati. Mi aspetto un Porto molto aggressivo. Sappiamo come giocano e conosciamo le loro opzioni per cambiare la partita. Dobbiamo giocare con fiducia e solidità».

«Subiamo gol perché non pressiamo bene davanti e a centrocampo», ha continuato Ranieri. «Quando ci concentriamo sull'impedire agli avversari di contrattaccare, questo non succede, indipendentemente dal fatto che giochiamo con una difesa a tre o a quattro».

«Perdere 1-0 o 2-0 non fa molta differenza, a meno che non si tratti di una competizione europea. Ci aspettiamo una partita molto aggressiva da parte del Porto», ha concluso colui che è stato chiamato a sostituire Juric, esonerato a novembre.

Il giovane coach argentino del Porto, Martin Anselmi KEYSTONE

«Affrontare Ranieri è per me un grande motivo di orgoglio», ha detto Anselmi in conferenza stampa.

«Ricordo che guardavo le sue squadre in TV quando avevo 12 anni. È un allenatore che ha vissuto tutto, è un uomo intelligente e saprà come affrontare questa partita. La Roma è anche la Roma, un grande club che sente la pressione di vincere in ogni stadio, quindi non mi aspetto affatto un approccio difensivo».

«Hanno giocatori di talento e non dobbiamo concedere loro il tempo di giocare» ha concluso.